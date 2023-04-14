寶可夢新卡開賣日本多處現人龍　成人為買心頭好無視小童跌倒

日本人氣卡通《精靈寶可夢》，在今日（14日）推出新系列的遊戲卡。在今早販售前，全日本多個地方早已出現人龍，據報單在東京秋葉原的其中一間店外，就有約700人通宵排隊。而有影片顯示，有成人為搶購得心頭好，無視小童在樓梯前跌倒並推撞。

在周四（13日）的深夜，已有不少人到各個銷售點前守候，希望購得新的遊戲卡。在社交媒體上有人說：「新宿西口Yodobashi，寶可夢卡戰爭開始了」，從影片及相片，不少人漏夜在新宿、秋葉原，甚至川崎及北海道的札幌都有大批愛好者排隊。北海道傳媒報道，今早在JR札幌站的一個銷售點，開店前的8時半有約600人在排除，排頭位的男子表示在之前一日晚上10時已到場。