射擊比賽參賽者慘被裁判近距離開槍　當場屁股開花(有片)

波蘭今年9月的一場射擊比賽發生一段插曲，一名工作人員在未檢查槍枝是否有安全裝置的情況下，直接將它放在枱上，詎料下一秒就誤觸板機、不偏不倚、近距離擊中旁邊1名參賽者的屁股，嚇得眾人亂作一團。

綜合報道，事件於9月在戈達瓦(Godawa)地區，當時射擊俱樂部「Bydgoszcz Shooting Club LOK.」正舉行比賽。網上影片顯示，一名68歲選手準備上場，身旁一名裁判正向他宣讀安全事項與比賽規則，附近還有一名穿著橙色背心的工作人員，疑似是副裁判，正在檢查槍枝，懷疑未有檢查安全裝置下，便將槍枝放在枱上處理，槍口更指向正專注聆聽規則的參賽者，詎料，下一秒槍枝就突然發射並傳出巨大的「嘭」一聲，隨之冒出白煙，子彈卻射中距離不到1米的參賽者的屁股，傷者立即向後倒下、還把枱面撞翻，手則緊緊抓住被擊中的右邊臀部上，痛苦的在地上翻滾。