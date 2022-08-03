將白酒混入可樂灌醉食客　中國籍店員東京食肆盜款被捕

日本警視廳公布，拘捕了兩名中國籍女子，涉嫌在東京的食肆用酒灌醉食客，並將醉酒的食客帶到櫃員機再提走他們的存款。

兩名被捕的中國籍女子分別為34歲的肖丹丹及45歲林秀芳，二人在東京都北區的食肆任職。警視廳指，二人在今年的1月及3月，分別將兩名男食客帶到便利店內的櫃員機，提走他們的銀行存款。兩名受害者分別為30多歲的男子及50多歲的男子，二人損失分別達40萬日圓（約2.35萬港元）及90萬日圓（約5.3萬港元）。

警方表示，肖姓女子已承認罪行，而林姓女子保持沉默。警方表示，二人是利用工作的便利，將食客的飲料中加入白酒，令食客在不知情下喝下酒精飲品而喝醉。再把客人帶到便利店提款。而二人在今年6月，亦因為不法拉客而被警方拘捕。

拘20人涉類似案件

警視廳表示，在東京赤羽車站附近的鬧市，發生了多宗食客醉酒後被帶到櫃員機提款的案件，主要涉及3間由華人經營的食肆，並且至今已拘捕了20人。警視廳指，自去年起已發生約180宗類似案件，被盜金額至少達到7,750萬日圓（約456.94萬港元）。

日本傳媒透露，在去年9月，有居於附近的人拍到影片見到有拉客的女子帶着酒醉的男士到便利店的櫃員機提款。警視廳指出，今次被捕的兩名女子，都是來自同一個中國人組織的成員。拍攝影片的男子表示：「有些朋友被中國人引到食肆後，出來就不記得發生甚麼事，然後醒來就發現現金被拿走了，我聽說後就嘗試拍攝影片及報警。」

疑社交媒體群組交換犯罪手法

警視廳透露，肖姓女子在一個中國人的社交媒體群組內，多次提到有關高度數的中國白酒。當中提到包括「可樂中加入白酒」、「沒有意識是沒用」等說話，懷疑是在交換犯罪手法。警視廳指，在過去一年，赤羽車站一帶食肆就費用的爭拗就達到3,700萬日圓（約218.35萬港元），比之前一年增加一倍。