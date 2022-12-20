將粉絲當ATM？　日Vtuber為急言論道歉

日本VTuber品牌Hololive再有VTuber出現失言，惹起支持者的不滿。在周日（18日）一名VTuber的鷹嶺露依，在直播打麻雀的時候，把支持者稱為「ATM（自動櫃員機）」而引起爭議，鷹嶺露依就事件作出道歉，並稱這不是自己的原意。

鷹嶺露依在周日與另外2位VTuber進行麻雀的對戰，並在網上直播。由於只有3人，故第4個就由電腦代行。其中在進行麻雀時，其中一位成員寶鐘瑪琳就說到：「好像是把CPU（電腦）當成是ATM了呢」，然後鷹嶺露依就回應：「我很好奇想知道，這是指Hololist（Hololive粉絲的簡稱）嗎？」

雖然有些觀眾就覺得只是一般的閒聊，但是還有些人就質疑鷹嶺的發言是在指把「粉絲」當成了ATM。有關的言論在支持者方面也有不同的想法，有人就認為「把Hololist稱為ATM的說法有點奇怪？Hololive的人不會這樣說吧？」，也有人批評鷹嶺露依的言論不洽當，沒法再為她辯護了。

稱本意非指粉絲是ATM

鷹嶺露依在周一（19日）就在YouTube的直播中解釋，並向粉絲致歉。鷹嶺指，自己的意思並不是指粉絲是ATM，也擔心有其他人聽到而有所誤會。她解釋當時是想表達這個CPU像是Hololist，而不是把Hololist當成為ATM。

在VTuber大受歡迎之下，Hololive的成員大多數YouTube的頻道都已擁有逾百萬的追隨者，部份更達逾200萬。然而近年亦出現不少爭議，當中包括年初另一VTuber潤羽露西婭被指在直播期間洩露了第三方以及公司的資訊而遭到解約。潤羽露西婭在去年是Hololive直播收入最多的成員，達逾1.94億日圓（約1,313.58萬港元），而且還未計及周邊產品及代言等收入。