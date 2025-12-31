將耶穌畫成馬騮　小鎮傳奇婆婆離世　享年94歲(有片)

西班牙北部小鎮博爾哈(Borja)一名老婦，因為不忍見當地教堂的壁畫斑駁不堪，自薦當義工進行修復，毫無繪畫基礎的她，把壁畫中的耶穌畫成馬騮般滑稽，反而爆紅，為小鎮創造觀光奇蹟。這名傳奇般的老婦於日前離世，享年94歲。

綜合報道，位於博爾哈鎮、名為慈悲聖殿(Santuario de la Misericordia)的教堂內，一幅名為《試觀此人》(Ecce Homo)的壁畫，是西班牙名家Elías García Martínez於大約1930年的創畫，經過歲月洗禮損毀嚴重。2012年，當時81歲老婦Cecilia Giménez在獲得教堂神父同意後進行修復，惜修復結果與原作差異甚大，耶穌的形象變成滑稽大叔，乍看還有點像馬騮，頓成為外界話題。Cecilia最初被炮轟破壞百年文物，但基於她出於善意，亦無人再追究，加上人們認為這幅修復後的《試觀此人》愈看愈有喜感，竟然令壁畫慢慢爆紅。