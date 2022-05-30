專家促制定隔離指引 猴痘蔓延20國歐洲逾200宗

猴痘擴散速度雖無新冠肺炎強勁，惟目前已在逾20個國家發現超過300宗確診或懷疑個案，當中大部分來自歐洲；至上周，英國有超過100宗、西班牙有98宗，葡萄牙也有74宗。有專家認為，世衛應吸取新冠肺炎教訓，盡快制定更明確的猴痘患者隔離指引、高危群組如何防範感染的建議，以及改善檢測和追蹤與患者有接觸人士。

拉美國家上周也淪陷，墨西哥上周六公布當地一名50歲美國居民確診，懷疑他在荷蘭感染病毒，是繼阿根廷後，第二個拉美國家發現猴痘個案，患者情況穩定並正隔離。阿根廷上周五稱，當地有兩宗個案，其中一人最近到過西班牙，另一人是西班牙居民，上周初抵達阿根廷。該兩宗個案並無關連。美洲現猴痘的國家還包括美國和加拿大，中東地區國家也有確診，分別為以色列和阿聯酋。