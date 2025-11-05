專家教新握軚盤方法　不是傳統「10時10分」

長時間開車極易疲勞，導致判斷力與反應力下降，日本警方與駕駛專家近日指出，要減少疲勞的關鍵，並非放鬆的「舒服姿勢」，而是「正確的駕駛姿勢」。專家更提醒，傳統的「10點10分」軚盤握法已過時，現在主流建議是「9點15分」。

綜合報道，山口縣交通安全教育中心警部補松橋正治受訪時指出，為了避免因長時間開車巡邏而疲勞、降低反應力及判斷力，近年都會要求新進員警入隊後，必須學習正確的駕車姿勢，且要通過考核才發放巡邏車駕駛資格。避免疲勞駕駛必須從「姿勢」開始修正，首先是「腰完全貼緊椅背」，接著將座椅前後距離調整成「右腳能把煞車踩到底」，最後則是「左腳牢牢放在休息踏板」。他解釋，座椅後調可防止駕駛踩煞車時散失力量，而左腳踩在踏板上則有助穩定全身重心，避免因離心力失去平衡。