專家教路9招克服長途旅行時差

疫情過後現報復式外遊，搭長途機到歐美或出現時差(jet lag)問題，有時搭通宵短途機也可能打亂生理時鐘。長途旅行橫跨幾個時區，影響身體運作和精神，因生理時鐘未能適應突然的時差改變。生理時鐘是指24小時的生理節奏，晚上身體會發出昏昏欲睡的訊號，日間則會發出清醒訊號，而長途旅行因跨時區會出現日夜顛倒，時差令人晚上睡不著覺，日間則想睡。專家提供以下9招克服時差： 1.適應新時區 體內生理時鐘或令你在早上想睡，盡快適應新時區是最簡單的方法，即調整睡眠和進餐時間至當地時間。中午時盡量抵擋睡意，不要打盹小休，三餐也跟隨當地時間進食，不要胡亂在非早、午、晚用餐時間進食。

長途旅行時差｜食得健康補充水份 2.食得健康 人感到疲倦時通常會進食大量碳水化合物食品，但要適應時差最好食營養豐富的水果，也可同時補充水份。莓類、桃、蘋果、啤梨和瓜類都是不錯選擇。另外，果仁含鎂、纖維和複合式碳水化合物，可提供能量，又不會增加血糖水平或胰島素反應。 3.補充水份 缺水會加劇時差徵狀，喝大量的水可以助身體適應時差的改變，也對身體健康。但切記不要喝酒精飲品，紅酒會令人更加有睡意，但會干擾睡眠周期。

長途旅行時差｜光亮也會影響 4.光亮 估不到光亮能有效調整生理時鐘。在日間走到戶外，即使陽光不強勁，也會向生理時鐘發出訊號，現在時正常清醒的時間。在睡覺時間避免有光亮，也避免使用手機等電子產品，後者的藍光會令人以為仍然是日間。 5.做運動 雖然落飛機後無人會立即做運動，但運動可以擊退搭飛機後頭腦發昏的感覺，可對付時差。適量的運動可以「重設」生理時鐘，並促進睡眠。

長途旅行時差｜小睡叉電 喝咖啡要看時間 6.小睡20分鐘 如果太累，可以小睡片刻，但要設定鬧鐘才去睡，也不要在日間太遲時間小睡。專家指，若時差打亂了睡眠作息，最多小睡20分鐘有效改善，但避免在日間睡太長時間。 7.喝咖啡要看時間 喝含咖啡因飲品不可擊退時差，但有助日間提起精神或集中注意力。咖啡因留在血液裡最長時間可達10小時，在早上喝咖啡或茶最好，不會令晚上睡不著。