專家解答4大頭髮護理迷思 凍水洗頭好？頭髮受損可修復？

大家都想擁有健康頭髮，坊間有不少護髮「秘技」，但其實是否有用。英國廣播公司(BBC)請教了英國毛髮專家Eva Proudman，解答4個常見的護髮迷思，包括用凍水洗頭可令髮質更亮澤、頭髮受損可修復、毋須常洗頭髮會自行清潔，以及乾洗噴霧可替代濕水洗頭。

凍水洗頭令頭髮更亮澤

Proudman指出，大家可停止用凍水洗頭，因凍水不會令頭髮變得更亮澤，今後可用暖水舒服洗頭。她指更重要的是保護頭髮避免接觸化學物、熱力和污染的環境。她補充，雖然不要用凍水洗頭，但也不可用過熱的水，這會令頭髮變乾，也會燙傷頭皮。