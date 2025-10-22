專家解答4大頭髮護理迷思 凍水洗頭好？頭髮受損可修復？

大家都想擁有健康頭髮，坊間有不少護髮「秘技」，但其實是否有用。英國廣播公司(BBC)請教了英國毛髮專家Eva Proudman，解答4個常見的護髮迷思，包括用凍水洗頭可令髮質更亮澤、頭髮受損可修復、毋須常洗頭髮會自行清潔，以及乾洗噴霧可替代濕水洗頭。
凍水洗頭令頭髮更亮澤
Proudman指出，大家可停止用凍水洗頭，因凍水不會令頭髮變得更亮澤，今後可用暖水舒服洗頭。她指更重要的是保護頭髮避免接觸化學物、熱力和污染的環境。她補充，雖然不要用凍水洗頭，但也不可用過熱的水，這會令頭髮變乾，也會燙傷頭皮。
頭髮受損可修復
髮尾開叉如何修復受損頭髮，Proudman說只有一個辦法就是剪掉它，沒有產品是可以修補髮尾開叉的。她指出，有關產品的作用像膠水，將開叉的毛髮貼在一起看來好些，只屬暫時性；與其花一筆錢買產品，不如直接去剪髮。另外，她指剪髮有助頭髮快些生長也是謬論。
頭髮可自行清潔
當聽到有人說不會常洗頭，甚至不洗頭，以「訓練」頭髮自行清潔，Proudman指這種說法千萬不要信。不洗頭絕對不會有益於頭髮，頭皮有18萬個油脂分泌腺，若不常洗頭，它們會收集污垢和碎物；就像衣服有油漬或污漬，只用清水洗不會除去，需要洗滌液。不常洗頭會導致臭味，甚至損害頭皮，頭油會令酵母和細菌生長。若頭髮很多油或使用很多頭髮產品，最少隔天洗一次頭。
乾洗噴霧不可代替濕水洗頭
不少人在工作、做運動後，要趕著出席社交場合，沒有時間洗頭，用乾洗噴霧令頭髮看來不那麼油，或令頭髮清爽些。Proudman認為使用乾洗噴霧沒有問題，但建議在洗頭之間只使用一次，而不是將它當作洗頭的替代品。若數天不洗頭只用乾洗噴霧，頭油會積聚，就像化妝不卸妝一樣，會不斷積聚污垢，對頭皮不健康。