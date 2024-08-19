專家警告睡前別用洗碗機！美國屋主:至少要暫住半年旅館

美國一戶人家日前發生火災，進一步追查後才發現竟是「洗碗機」釀的禍。據說是該戶的女主人深夜啟動洗碗機的清洗程序後就上床睡覺，未料洗碗機故障，引發火災。

房屋陷入火海 根據《紐約郵報》（New York Post）報道，7日，美國堪薩斯州一戶人家發生火災，火勢大到讓整棟房屋陷入火海，幸無人傷亡。警消進一步調查後發現，原來是該戶的女主人西蒙（Simone Anderson）在睡前和往常般啟動洗碗機清洗程序，並未多加注意後就回房睡覺，不到一個小時，她和丈夫就被家中煙霧探測器發出的警報驚醒，丈夫前往查看後，赫然發現廚房竄出火舌，橘紅色火焰從洗碗機旁竄出。

由於火勢太大，西蒙與丈夫只得趕緊抱著孩子逃命並報警，消防人員趕到現場後撲滅火勢，但據西蒙拍攝的火災後畫面顯示，洗碗機內部及旁邊的白色櫥櫃被燒得焦黑，原本白色的廚房天花板幾乎被燻黑，其他房間也有被濃煙燻黑的痕跡。 「整棟房子已經完全無法居住」，「必須拆除廚房，我們整棟房子的每一寸都沾滿了灰燼」西蒙說。

洗碗機故障 經過警消等調查後確認，起火原因為洗碗機內部故障，也因為這個在睡前洗碗的習慣，讓他們損失慘重。西蒙表示，「全家人至少得暫住旅館半年，等待房子整修完畢。」 因為自身的慘痛代價，如今西蒙不斷呼籲其他人，「不要在半夜或不在家時使用洗碗機，因為如果不幸起火，將難以盡快撲滅火勢。」

Mum issues urgent warning to ‘check fire alarms now’ as she shows devastating results of running her dishwasher at night https://t.co/2Dbj90W46p — The Sun (@TheSun) August 14, 2024

根據美國消防局（US Fire Administration）統計，電器故障是居家火警的主要原因，尤其多數死亡案例主要發生在午夜12時至隔日清晨8時之間，美國消防局建議居家主要電器要直接插入牆壁電源插座，而不是延長線，並且定期更換電線或電線已經耗損的電器。 美國電器服務公司RCG Electrical首席電機師格雷戈爾（Ryan Gregor）表示，洗碗機與任何電器一樣都有使用壽命，建議民眾要定期檢查及維護，並保持適當通風及避免電路過載，他也特別提到，家中安裝煙霧偵測器相當有必要。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章