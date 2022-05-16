專射黑人｜頭盔鏡頭直播行兇 美白人青年超市開槍10死3傷

美國紐約州水牛城非裔社區一間超市前天發生槍擊案，一名18歲白人青年身穿迷彩軍服和避彈衣、戴上頭盔直播駕車到超市大開殺戒，造成10人死亡，另槍傷3人後當場被捕，死者包括一名86歲老婦。據報疑兇對準非裔人開槍，行兇前於網上發表180頁涉種族主義、反移民等言論的犯案宣言，當局懷疑行兇動機涉及極端種族主義。

案發的Tops Friendly Market超市位於非裔社區，距水牛城市中心約5公里。網上流傳相信是疑犯頭盔上攝錄鏡頭拍攝的直播片段，可見他獨自開車到超市，下車後持長槍步行。疑犯在下午2時許於超市外停車場朝4人開槍，其中3人死亡。槍手進入超市後繼續行兇，保安員與其激烈駁火，其中一槍打中槍手，但傷不到穿著避彈衣的槍手，保安員最終被擊斃。

槍手之後再向其他人開槍，警方趕抵與槍手對峙，他一度將槍指向頸部，後來向警方棄械投降。有民眾拍下他被警員押走畫面。超市經理指，當時聽到約70下槍聲，她驚慌走避，跌跌撞撞才找到出口逃生。