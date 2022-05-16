專射黑人｜頭盔鏡頭直播行兇 美白人青年超市開槍10死3傷

美國紐約州水牛城非裔社區一間超市前天發生槍擊案，一名18歲白人青年身穿迷彩軍服和避彈衣、戴上頭盔直播駕車到超市大開殺戒，造成10人死亡，另槍傷3人後當場被捕，死者包括一名86歲老婦。據報疑兇對準非裔人開槍，行兇前於網上發表180頁涉種族主義、反移民等言論的犯案宣言，當局懷疑行兇動機涉及極端種族主義。
案發的Tops Friendly Market超市位於非裔社區，距水牛城市中心約5公里。網上流傳相信是疑犯頭盔上攝錄鏡頭拍攝的直播片段，可見他獨自開車到超市，下車後持長槍步行。疑犯在下午2時許於超市外停車場朝4人開槍，其中3人死亡。槍手進入超市後繼續行兇，保安員與其激烈駁火，其中一槍打中槍手，但傷不到穿著避彈衣的槍手，保安員最終被擊斃。
槍手之後再向其他人開槍，警方趕抵與槍手對峙，他一度將槍指向頸部，後來向警方棄械投降。有民眾拍下他被警員押走畫面。超市經理指，當時聽到約70下槍聲，她驚慌走避，跌跌撞撞才找到出口逃生。
宣稱受基督城槍擊案激發
警方稱槍手是18歲白人根德龍(Payton Gendron)，在網上預告犯案，並在社交直播平台Twitch直播犯案過程，Twitch後來已刪片並封鎖涉事帳號。據稱槍手由320公里外康克林鎮(Conklin)開車數小時到超市，槍上寫著種族歧視字眼，13名死傷者中有11人是非裔，當中有保安員、顧客及超市員工。
網上流傳據指是根德龍行兇前上載的180頁犯案宣言，不少涉及白人至上和極端主義內容，聲稱是因2019年新西蘭基督城清真寺槍擊案中槍手直播槍殺51人，激發他想將移民逐出白人土地。他晚上提堂，面臨多項一級謀殺控罪，最高可判囚終身。
聯邦調查局(FBI)表示，這次槍擊是種族相關的暴力極端主義行為，正循種族仇恨犯罪方向調查，檢察官表示正考慮提出恐怖主義相關控罪。