對中美峰會態度反覆 特朗普：或不與習近平會面

中美元首會否在本月底的亞太經合組織(APEC)峰會舉行雙邊會談仍屬未知之數。美國總統特朗普態度反覆，周一稱將與國家主席習近平會面，周二又說預期於下周的APEC峰會，與習近平會達成「良好」貿易協議，但又警告兩人會談或會取消。外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會回答記者提問稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的溝通和交往。對於特朗普上述講話，郭嘉昆稱目前沒有可以提供的資訊。

特朗普周二在白宮與共和黨參議員午宴時發言，稱將與中美達成公平協議，他認為將會是一個非常成功的會面，而很多人都期待中美元首會面。但他補充指，有關會面也可能不會發生，世事常變，例如「可能會有人說我不想見面了，這太難看了。但其實並沒有那麼難看，這只是生意。」特朗普在發言中，又強調協議要公平，他與習近平的關係亦良好。