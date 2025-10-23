對中美峰會態度反覆 特朗普：或不與習近平會面

中美元首會否在本月底的亞太經合組織(APEC)峰會舉行雙邊會談仍屬未知之數。美國總統特朗普態度反覆，周一稱將與國家主席習近平會面，周二又說預期於下周的APEC峰會，與習近平會達成「良好」貿易協議，但又警告兩人會談或會取消。外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會回答記者提問稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的溝通和交往。對於特朗普上述講話，郭嘉昆稱目前沒有可以提供的資訊。
特朗普周二在白宮與共和黨參議員午宴時發言，稱將與中美達成公平協議，他認為將會是一個非常成功的會面，而很多人都期待中美元首會面。但他補充指，有關會面也可能不會發生，世事常變，例如「可能會有人說我不想見面了，這太難看了。但其實並沒有那麼難看，這只是生意。」特朗普在發言中，又強調協議要公平，他與習近平的關係亦良好。
被指出口術測試中方
特朗普最先在9月19日宣布，會在南韓舉行的APEC峰會與習近平會晤，這將是他第二個任期展開後兩人首次見面，並在明年初到訪中國。但在10月10日，中國擴大稀土出口限制後，他稱會取消習特會，又威脅假若中方繼續不購買美國大豆，將於下月加徵100%關稅。特朗普周一似乎再度軟化，指兩人會見面，明年初訪華。有輿論認為，特朗普態度「彈出彈入」是一種談判策略，測試中方底線；也可能是美方仍在評估談判籌碼，或可能為談判戰術保留彈性。
與普京會面或告吹 稱浪費時間
除了對中美元首會面忽冷忽熱，特朗普亦稱或取消與俄羅斯總統普京會面。兩人就俄烏戰爭上周通電話，並同意盡快在匈牙利布達佩斯會面。不過，國務卿魯比奧與俄外長拉夫羅夫周一通電話後，情況有變。特朗普周二稱，不想舉行無用的會面，不想浪費時間，會看看有甚麼發展。他日前建議俄烏雙方在目前戰線停下來並談判，但拉夫羅夫周二公開稱俄方反對即時停火。歐洲一直認為俄方透過外交談判拖延，以掠奪更多烏土地。烏克蘭總統澤連斯基稱，普京同意見面目的是阻止美國提供戰斧巡航導彈給烏，成功後便反口。