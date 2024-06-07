對加沙中部新一輪攻勢 以軍戰機空襲聯合國學校40死

以軍發言人指，以軍戰機對加沙中部紐瑟拉特(Nuseirat)一所聯合國巴勒斯坦難民救援工作署(UNRWA)學校內的哈馬斯據點發動精準空襲，根據情報，20至30名武裝分子藏身此處，大部分已被殲滅，以軍並沒發現有平民傷亡。發言人指摘哈馬斯及伊斯蘭聖戰組織利用聯合國設施做掩護，並設立指揮部，「這些恐怖分子從學校指揮恐怖行動」。

美國總統拜登提出結束加沙戰事3階段路線圖未獲以色列同意之際，以軍周三起對加沙中部發動新一輪攻勢，周四更空襲當地一所聯合國用作收容巴勒斯坦難民的學校，造成40人死亡，包括多名婦孺。

哈馬斯斥以色列屠殺

聯合國官員表示，以軍對該所學校發動數次攻擊。哈馬斯否認在校內設立據點，指學校收容多名流離失所的巴勒斯坦難民，以軍這次襲擊造成35至40名巴人死亡，數十人受傷，批評襲擊是「可怕的屠殺，令人類蒙羞」。有醫護指，空襲造成40人死亡，包括14名兒童及9名女子。

以軍周三起對加沙中部發動新一輪攻擊，造成逾百人死亡。無國界醫生指，空襲前，加沙一間醫院自周二以來已接收至少70名死者，逾300名傷者，大多是婦孺。