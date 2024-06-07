對加沙中部新一輪攻勢 以軍戰機空襲聯合國學校40死

美國總統拜登提出結束加沙戰事3階段路線圖未獲以色列同意之際，以軍周三起對加沙中部發動新一輪攻勢，周四更空襲當地一所聯合國用作收容巴勒斯坦難民的學校，造成40人死亡，包括多名婦孺。
以軍發言人指，以軍戰機對加沙中部紐瑟拉特(Nuseirat)一所聯合國巴勒斯坦難民救援工作署(UNRWA)學校內的哈馬斯據點發動精準空襲，根據情報，20至30名武裝分子藏身此處，大部分已被殲滅，以軍並沒發現有平民傷亡。發言人指摘哈馬斯及伊斯蘭聖戰組織利用聯合國設施做掩護，並設立指揮部，「這些恐怖分子從學校指揮恐怖行動」。
哈馬斯斥以色列屠殺
聯合國官員表示，以軍對該所學校發動數次攻擊。哈馬斯否認在校內設立據點，指學校收容多名流離失所的巴勒斯坦難民，以軍這次襲擊造成35至40名巴人死亡，數十人受傷，批評襲擊是「可怕的屠殺，令人類蒙羞」。有醫護指，空襲造成40人死亡，包括14名兒童及9名女子。
以軍周三起對加沙中部發動新一輪攻擊，造成逾百人死亡。無國界醫生指，空襲前，加沙一間醫院自周二以來已接收至少70名死者，逾300名傷者，大多是婦孺。
美國、埃及和卡塔爾的談判代表數月來試圖透過斡旋結束這場已造成數萬人死亡的以哈衝突，事實證明要達成停火協議困難重重。拜登近日提出3階段路線圖，最終達致結束戰事，包括：第一階段停火6周，哈馬斯釋放部分以色列人質，來換取以方釋放巴人囚犯，同時以軍撤出加沙人口密集地區。第二階段為以色列全面撤出加沙，第三階段則為重建加沙。以色列總理內塔尼亞胡隨即回應指，只有摧毀哈馬斯，以色列才會全面停火，「以色列結束這場戰爭的條件沒有改變，即摧毀哈馬斯的軍事和治理能力、釋放所有人質，並確保加沙不再對以色列構成威脅」。
美國官員周三承認，拜登公布停火方案前，未徵求內塔尼亞故同意，強調單方面宣布是經過深思熟慮，這樣縮小了以色列或哈馬斯退出協議的空間。哈馬斯高層早前已表示，除非以色列「明確」承諾永久停火並全面撤出加沙，哈馬斯不會同意任何協議。