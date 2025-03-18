對外國人最友善地方2025｜香港壓美國列27名 哥斯達黎加墨西哥菲律賓居三甲

據《紐約郵報》（New York Post）3月16日報道，這項由外籍人士指南《InterNations》進行的調查，透過詢問生活在各地方外籍人士對其所在地的評價，對世界上53個地方進行排名。

一項最新調查顯示，在全球53個地方中，最適合外籍人士居住的是中美洲哥斯達黎加（Costa Rica），而最不歡迎外籍人士居住的地方是阿拉伯灣的 科威特。

哥斯達黎加多方面均列第1

調查結果顯示，若你正在考慮移民，哥斯達黎加將是最適合外籍人士的地方，它在安居便利性、文化、熱情好客和當地人友善度方面均排名第1。據一名定居哥斯達黎加的加拿大籍人士表示：「當地人一半都是溫和、可愛的人。您要學會適應哥斯達黎加的『純淨生活』（Pura Vida）。 」

第2名則是熱情似火的墨西哥 ，有75%的外籍人士表示在墨西哥擁有豐富的社交生活，還有超過80%的外籍人士表示在墨西哥定居時受到熱烈的歡迎。

菲律賓因其「自由輕鬆的生活方式」而被評為最適合外籍人士居住第3名。調查顯示，許多人是為了愛情或退休而搬到這裡。