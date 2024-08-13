對戰真人勝率45% 可自我學習 Google DeepMind研AI乒乓機械人

Google旗下的人工智能研究團隊DeepMind，繼AI圍棋系統Alpha Go後，開發出AI乒乓球機械人，在29場跟真人較量的比賽中，勝出13場，勝率達45%。AI乒乓球機械人會自我學習並完善，假以時日，實力可能達致足以在奧運衝金的專業水平。 AI乒乓球機械人跟隨近年乒乓球壇大勢，採用「橫板」握法，它不僅能夠靈活地作正、反手擊打、回擊各種方向的旋球以及作出抽擊等動作，還能夠通過高速攝影機和動作捕捉系統，實時分析對手動作，例如它會分析對手是正或反手擊球，以及有否打出旋球等。此外，它還會根據事前從資料庫分析的對手打法，計算出最大機會得分的回擊方法。

一大弱點︰削球 乒乓球機械人與多名水平由初學者到高階球手的對手比賽了29場，在當中13場勝出，顯示其技術相當於業餘水平。 目前乒乓球機械人一大缺點，是它打不出削球，而且處理對手的削球的表現亦較差。 此外，當球速非常快時，乒乓球機械人可能打不中球；球超出其視野範圍(距離球桌上方6呎以上)時它便看不到；而球來得非常低時，乒乓球機械人亦很難擊球，因為它會依照預設指示，避免作出可能損壞球拍的碰撞，故會力圖防止球拍打到桌面。另外，它暫時也不懂得發球。

但就像AI圍棋系統Alpha Go般，乒乓球機械人也會從比賽數據中學習，不斷自我進步，硬件技術亦或會改良，潛力難以預計。有參加測試的真人球手無懼挑戰，表示「我絕對會喜歡它作為訓練夥伴，可以不斷跟它切磋」。