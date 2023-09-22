導航未更新 美漢雨夜開車「衝斷橋」溺斃 遺孀怒告Google疏忽

美國北卡羅萊納州一名男子2022年在一個下雨夜經Google地圖導航系統指示駕車，結果誤闖一條已倒塌的橋樑，不幸墮河溺斃。美媒周四(21日)報道，死者遺孀起訴Google疏忽，指他們早知橋樑倒塌，卻未有更新導航系統資訊。

2013年倒塌後未修復

家屬向韋克郡高院提出的訴訟文件稱，47歲的醫療器材銷售員帕克森（Philip Paxson）在2022年9月30日參加9歲女兒的生日派對後，獨自開車回家，由於天色昏暗及下雨，加上對路面不熟，他全程跟從Google地圖指示，結果駛入一條已在2013年倒塌卻從未修復的橋上。

汽車衝出塌橋邊緣從約20米處掉下，帕克森最終隨車墮河溺斃。警方在半淹沒的車上發現他的遺體，並指事發時路上並無任何障礙物或警告標誌。