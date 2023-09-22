導航未更新 美漢雨夜開車「衝斷橋」溺斃 遺孀怒告Google疏忽

美國北卡羅萊納州一名男子2022年在一個下雨夜經Google地圖導航系統指示駕車，結果誤闖一條已倒塌的橋樑，不幸墮河溺斃。美媒周四(21日)報道，死者遺孀起訴Google疏忽，指他們早知橋樑倒塌，卻未有更新導航系統資訊。
2013年倒塌後未修復
家屬向韋克郡高院提出的訴訟文件稱，47歲的醫療器材銷售員帕克森（Philip Paxson）在2022年9月30日參加9歲女兒的生日派對後，獨自開車回家，由於天色昏暗及下雨，加上對路面不熟，他全程跟從Google地圖指示，結果駛入一條已在2013年倒塌卻從未修復的橋上。
汽車衝出塌橋邊緣從約20米處掉下，帕克森最終隨車墮河溺斃。警方在半淹沒的車上發現他的遺體，並指事發時路上並無任何障礙物或警告標誌。
曾有人敦促更新資訊 Google未採行動
訴訟文件稱，在事發前的數年間，曾有多人告知Google涉事橋樑已倒塌，敦促更新路線資訊，但Google卻未有採取行動，死者家屬認為是Google內部協助更新導航資訊的相關人員及負責橋樑維護的單位疏失，才造成了這宗「本可避免的意外」發生。
帕克森遺孀阿莉西亞表示：「我們的女兒們問我爸爸是怎樣死的，為何會死，我不知道怎跟她們解釋，因為作為一個成年人，我仍無法理解那些負責GPS指示和管理橋樑的人，怎會如此罔顧人命。」
Google發言人對帕克森一家表示慰問，並回應指Google致力於在地圖提供準確路線資訊，目前正審視這宗訴訟。