小丑雙瘋真實版 「二聯性精神病」孿女離奇殺人案 精神病也可傳染？

然而，之後警方又接到報告，稱姊妹在中途被趕下車。巴士司機指出，二人在車上行為舉止古怪，又全程緊抱著背包，拒絕讓他查看袋內是否有違禁品，於是著她們下車。站長亦覺得這對姊妹有古怪，於是報警。

2008年5月16日，Ursula前往愛爾蘭探望妹妹，二人於某天晚上突然離開，翌晨早上8時半到了英國利物浦。之後Sabina去警局稱擔心子女安全，警察於是聯絡她的丈夫，得悉她前一晚曾跟丈夫吵架。至早上11時半，姊妹乘旅遊巴前往倫敦。

該對「二聯性精神病」姊妹Ursula和Sabina Eriksson，於1967年11月3日生於瑞典，年少時並無犯罪或精神病紀錄。長大後二人各有各生活，但仍不時有聯絡。2000年時，Ursula住在美國，Sabina則和丈夫及兩名孩子居於愛爾蘭。

電影《小丑：雙瘋》(Joker 2: Folie à Deux)令人期待不已，連帶戲名中的「Folie à Deux」亦引起好奇。「Folie à Deux」是指「二聯性精神病」，可以由一個發病者「傳染」另一人，又或是二人一起發病，彼此妄想的內容會互相影響，通常會發生在關係密切、但又跟社會疏離的人身上，而症狀可傳給3人或以上。2008年發生在英國的一宗殺人案，經常被用作「二聯性精神病」的例子，涉及一對孿生姊妹，其中姊姊被指妄念的主導者，並將之「傳染」給妹妹，導致妹妹犯下殺人罪行。二人當年的狀況隨著《小丑：雙瘋》即將上映，而再被談及。

二聯性精神病｜姊妹先後衝出高速公路被車撞

二人沿高速公路行走，又試圖橫過公路，造成交通混亂，期間Sabina被車撞到。之後公路人員及警方再次到場，當時英國廣播公司(BBC)一隊攝製隊剛巧在拍攝節目，接著便無意中拍下離奇一幕︰可見Ursula突然從警員的手掙脫，跑入高速公路，衝往一輛正在開來的大貨車前，隨即被撞到。已被車撞一次但無恙的Sabina，見狀後亦施施然跑進高速公路，被一輛私家車撞到。

二人均無性命威脅，其中Ursula雙腿重創須留院，Sabina則不省人事約15分鐘後甦醒，經檢查後無大礙。據報Ursula受傷時，極力抗拒接受急救，她不斷尖叫，又抓救護員及吐口水，並向警員大叫「我認得你，我知你不是真的」；Sabina則大叫「他們想偷你的器官」，又說要報警，然後打了其中一名警員一拳，她之後再衝出馬路，最終被救護員及民眾合力制服。

二聯性精神病｜分開送院後 妹突然冷靜

據稱，二人分開送院後，Sabina突然變得冷靜及受控，5小時後便出院。她之後接受警方問話時，亦表現輕鬆，不過期間曾不明所意的跟警員說了句「我們在瑞典會說禍不單行，通常一宗之後，會伴隨另一宗——又或兩宗」。08年5月19日，Sabina承認非法闖入公路及襲警後，在未有接受完整的心理評估後，便因已在警署扣查了一晚而獲釋。

離開法庭後，Sabina在街頭流連，想去醫院找姊姊。當晚7時許，她在街上遇到兩名正在遛狗的好心男，分別是54歲的Glenn Hollinshead及他的朋友Peter Molloy。3人傾談起來，Sabina表現友善，又溫柔輕撫狗狗。她向二人問路，並查詢附近有否民宿或酒店。

當時Molloy覺得Sabina友善得來卻顯得精神緊張，對此感到擔心，但Hollinshead因為同情她，決定做好心讓她到寓所留宿。入屋後，Sabina開始愈來愈古怪，不時向窗外張望，似怕有人跟蹤。她又遞香煙給他們，但當他們一放進嘴，她卻突然搶回香煙，說可能有毒。

二聯性精神病｜好心男收留妹妹 翌晨突被刺死

送佛送到西的Hollinshead翌日一醒來便致電家人，想幫Sabina找姊姊留醫的醫院。之後他還煮早餐想跟Sabina一起吃，見家裡沒有茶包，便還去了問鄰居拿。他拿到茶包便回家，未料一分鐘後，即折返鄰居住處，身上多了幾個冒血的洞，他說︰「她刺我」。最終他倒地不起，其後死亡，最後遺言是「請照顧我的狗狗」。

鄰居大驚立即報警，當時Sabina已逃走。閉路電視拍到她拿著槌，狂敲自己的頭，一名路過的電單車司機見狀出手阻止，卻被她用藏在袋裡的瓦片襲擊。其後大批警員趕抵，Sabina從12米高天橋跳至公路上，因雙腿及頭部受傷，再也動不了，才束手就擒。

二聯性精神病｜律師︰妹妹是二聯性精神病中的「第二受害者」

Sabina於08年6月被捕，至09年9月2日承認殺人罪名，涉及用廚刀向Hollinshead連刺5刀。她接受盤問時，沒有對其所作所為給出原因，只說「無可奉告」。控辯雙方都認為，Sabina殺人時處於瘋狂狀態，其中辯方指出，她是「二聯性精神病」中的「第二受害者」，受到「第一受害者」、即姊姊Ursula的影響，並指她有幻聽及妄想情況。Sabina最終僅被判囚5年，因之前已被扣押430多天，加上行為良好，而於2011年提早獲釋。案件曾在當地社會引起廣泛關注，近日隨著《小丑︰雙瘋》即將上映，而再被英媒報道。