小兒麻痺症變種英國敲響警號 疫情打亂學校疫苗接種恐爆發

小兒麻痺症(Polio)或近40年來首次在英國傳播，有衛生官員更稱為「全國事故」；在倫敦部分地區的污水樣本中發現小兒麻痺症「疫苗衍生病毒」（vaccine-derived poliovirus，VDPV），並很大機會在社區傳播。當局呼籲家長要確保子女已接種最新的小兒麻痺症疫苗，特別是新冠肺炎疫情爆發打亂了學校為學童提供的接種計劃。
小兒麻痺症可透過咳嗽、打噴嚏和接觸遭帶有病毒糞便污染的物體，導致患者癱瘓的機率是100分之一，兒童較為高危。《每日郵報》稱，根據英國衛生安全局數據，在2月至5月期間曾數度偵察到小兒麻痺症「疫苗衍生病毒」，並且持續變種。可能是有人接種了病毒減弱了的活性病毒疫苗到英國，而他們的糞便含有病原體。衛生官員強調，普羅大眾減染的風險「相當低」，但正緊急追查是否有人受感染。英國對上一次發現小兒麻痺症是1984年，之後偶有境外輸入個案，至2003年才宣布該病絕跡英國。
倫敦污水樣本發現變種
大部分國家都改用了小兒麻痺症滅活疫苗，但仍有發展中國家使用活性病毒疫苗，倫敦污水樣本引起關注，因為它們來自不同人，而且帶有兩個變種，這表示病毒可能在人們之間傳播時不斷進化。暫時未知小兒麻痺症病毒的傳播情況，但期望只在單一住戶或家庭發生。小兒麻痺在1940年代和1950年代，每年在全球導致數以百萬計兒童癱瘓，以及數千人需依靠稱為「鐵肺」的儀器協助呼吸。大部分感染者沒有病徵，約二十分一人會有發燒、肌肉無力、頭痛、噁心和嘔吐等輕微病徵。五十分一人會發展成嚴重肌肉痛和頸背僵硬。癱瘓個案少於1%，當中十分一人會死亡。
何謂疫苗衍生病毒
根據網上資料，注射小兒麻痺症活性病毒疫苗的人，他們排出體外的減毒疫苗能感染其它人群產生獲得免疫，達致社會群體產生高水平免疫力。但是若是感染了免疫系統有缺陷人士，有可能基因突變導致其「復原」為高致病力的脊灰病毒，稱為「疫苗衍生病毒」，造成局部爆發流行。專家指出，「疫苗衍生病毒」在疫苗接種率低的社區才會有爆發風險。