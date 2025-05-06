小型機迫降亞馬遜沼澤　機上5人遭鱷魚蟒蛇包圍36小時(有片)

玻利維亞一架小型飛機在引擎故障後於亞馬遜地區一處迫降，機上3名女性、1名孩童及29歲機師Andres Velarde被困於充滿鱷魚、蟒蛇的惡劣環境36小時，險象環生。

綜合報道，事發於上周三(4月30日)一架小型飛機在Baures飛往Trinidad途中，在雷達上突然消失，相關單位隨即展開搜救。原來由於飛機引擎突然故障，機師維拉爾德被迫在貝尼省伊塔諾馬斯河(Itanomas)附近的沼澤緊急降落，由於該處是鱷魚、蟒蛇出沒的地方，機上5人要移至機頂等待救援。直至36小時後，納斯省漁民在2日發現失事飛機，官方立即調派直升機前往救援，將5人送往醫院。