熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-05-06 12:28:00

小型機迫降亞馬遜沼澤　機上5人遭鱷魚蟒蛇包圍36小時(有片)

分享：
小型機迫降亞馬遜沼澤，機上5人遭鱷魚蟒蛇包圍36小時。(X)

小型機迫降亞馬遜沼澤，機上5人遭鱷魚蟒蛇包圍36小時。(X)

玻利維亞一架小型飛機在引擎故障後於亞馬遜地區一處迫降，機上3名女性、1名孩童及29歲機師Andres Velarde被困於充滿鱷魚、蟒蛇的惡劣環境36小時，險象環生。

綜合報道，事發於上周三(430)一架小型飛機在Baures飛往Trinidad途中，在雷達上突然消失，相關單位隨即展開搜救。原來由於飛機引擎突然故障，機師維拉爾德被迫在貝尼省伊塔諾馬斯河(Itanomas)附近的沼澤緊急降落，由於該處是鱷魚、蟒蛇出沒的地方，機上5人要移至機頂等待救援。直至36小時後，納斯省漁民在2日發現失事飛機，官方立即調派直升機前往救援，將5人送往醫院。

adblk5
5人則站在機腹，水已及腳跟，男機師抱著1名小孩。(X) 5人則站在機腹，水已及腳跟，男機師抱著1名小孩。(X)

機師：鱷魚最近時距離僅3

從救援影片顯示，小型飛機似乎反覆，機轆向天，5人則站在機腹，水已及腳跟，男機師抱著1名小孩。貝尼省緊急作業中心證實所有生還者狀況穩定。事後Velarde指出，在等待期間，5人周遭聚集多條鱷魚，最近時距離僅3米，還有一條大蟒蛇出現。所幸這些動物沒有進一步靠近，他猜是飛機漏出來的汽油嚇跑了牠們，否則後果不堪設想。他們僅靠一名乘客攜帶的零食充飢，但水中的生物們令他們無法飲水，也無法離開現場。

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能