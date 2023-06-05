小型飛機進入華盛頓上空　有戰機緊急升空攔截(有片)

美國一架小型飛機進入首都華盛頓上空，一度有戰機緊急升空進行攔截，發出聲爆巨響，引起居民恐慌。小型飛機其後在弗吉尼亞州墜毀。美國官員強調，戰機未有導致小型飛機墜毀。 北美空防司令部發聲明指，美軍曾嘗試聯絡小型飛機，但對方沒有反應。有報道指，小型飛機的機師暈倒。

料為戰機發出聲爆巨響 多名居民報案

報道指，一架Cessna小型飛機當地星期日由田納西州飛往紐約，飛行途中180度轉向西南飛行，直接飛越華盛頓特區西北面和弗吉尼亞州。空軍國民警衛隊由馬里蘭州的安德魯斯基地，派出F-16戰機追截，期間戰機發出聲爆巨響，即飛機以接近音速飛行時，產生衝擊波所造成的巨大聲響，網上的影片顯示，相信是戰機速度突破音速時所造成的巨響，亦有民眾報稱感受到巨響所致的震動，不少居民報案指聽到疑似爆炸聲。

飛機下午約3時半在弗吉尼亞西南部一處山區墜毀，據報機上有4人。《路透社》引述消息人士指，當局相信涉事飛機以自動飛行模式駕駛，機師未有回應無線電呼叫，但未知原因。另有報道指，小型飛機的機師暈倒。



