小孩機上29小時狂喊尖叫　男歌手左眼抽搐兼評分(有片)

相信長途旅程中，旅客最害怕遇到哭鬧不停的小孩。新西蘭一名知名人士近日就在社交平台分享一段搭飛機的「痛苦」經歷，他附近一名幼童在29小時的飛程中，全程放開嗓子尖叫哭號，該名人只好苦中作樂，為每次刺耳噪音給評語，再引發網民對小孩搭飛機的辯論。
西蘭二人樂隊組合Balu Brigada成員之一Henry Beasley 日前在TikTok分享以上影片，他在字幕中寫道「評價一下我飛往柏林的29小時旅程」。他在影片中隨著每次小孩尖叫時，均露出忍耐至極限的樣子，他的左眼不知道是刻意或不受控，隨著尖叫聲不斷地抽搐，並且根據尖叫聲效果給予「評價」作揶揄，包括「熱水滾了」、「這孩子的肺量不錯」、「很好、很持久的一次，100分」，影片尾聲還做出結論，「出色的表現，難以置信的耐力，滿分10分我畀10分」，最後給出滿分。Henry Beasley無說明這航班由哪裡出發，但從新西蘭飛到柏林大約需要31小時，中途轉機2次。
網民：應該設無兒童航班
影片至今已有多達1,060萬的觀看次數，網民對此都紛紛留言表示，「說真的，就應該要有兒童免費航班或兒童專屬航班」、「滿分10分，我為這趟旅程打0分」、「我為坐在這些孩子旁邊的人感到難過，還有父母也是」、「可憐的媽媽」、「他們不應該讓小孩乘坐超過4小時的航班」、「我理解有些人是沒有選擇，但我從來沒有帶過我的寶寶或剛學會走路的孩子上飛機，那對所有人來說都很痛苦」，亦有網民指「說實話，應該要有『無兒童航班』和『兒童航班』」相關建議獲得20.6萬點讚。