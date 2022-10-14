小孩機上29小時狂喊尖叫　男歌手左眼抽搐兼評分(有片)

相信長途旅程中，旅客最害怕遇到哭鬧不停的小孩。新西蘭一名知名人士近日就在社交平台分享一段搭飛機的「痛苦」經歷，他附近一名幼童在29小時的飛程中，全程放開嗓子尖叫哭號，該名人只好苦中作樂，為每次刺耳噪音給評語，再引發網民對小孩搭飛機的辯論。

西蘭二人樂隊組合Balu Brigada成員之一Henry Beasley 日前在TikTok分享以上影片，他在字幕中寫道「評價一下我飛往柏林的29小時旅程」。他在影片中隨著每次小孩尖叫時，均露出忍耐至極限的樣子，他的左眼不知道是刻意或不受控，隨著尖叫聲不斷地抽搐，並且根據尖叫聲效果給予「評價」作揶揄，包括「熱水滾了」、「這孩子的肺量不錯」、「很好、很持久的一次，100分」，影片尾聲還做出結論，「出色的表現，難以置信的耐力，滿分10分我畀10分」，最後給出滿分。Henry Beasley無說明這航班由哪裡出發，但從新西蘭飛到柏林大約需要31小時，中途轉機2次。