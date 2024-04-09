小學女老師魂斷家門口　高材生兒拔刀狂捅：想殺媽很久了

美國佛州一名小學女老師被就讀名校的兒子狂捅數刀致死，而他自首後居然坦承，「想殺媽媽已經很多年了」。
受害女子為當地女老師
根據《紐約時報》等外媒報導，這起事件於本月6日，受害女子為當地某小學的女老師艾爾維亞（Elvia Espinoza），因收到21歲兒子艾曼紐（Emmanuel Espinoza）共度週末的邀約，才會在下午2點準時現身家門口，怎料，當兒子住處並敲門後，艾爾維亞竟被艾曼紐亮出刀攻擊，來不及反應的艾爾維亞當場死亡。
據波爾克郡警長賈德（Grady Judd）聲明表示，就讀有「公立常春藤」之稱的佛羅里達大學醫學院預科的21歲男大生艾曼紐，聯絡46歲的母親艾爾維亞，詢問自己能不能和她一起在奧蘭多（Orlando）的家中共度周末，艾爾維亞住在弗羅斯特普魯夫市（Frostproof）森林裡的一間屋子，艾曼紐敲門後她前去應門，一打開門就被艾曼紐持刀狂捅。
兒子犯案後並未逃跑而是自首
賈德提到，艾爾維亞當時正和另一名家人通電，曾試圖逃離兒子毒手，但艾曼紐仍持續揮刀，直到她倒地身亡，隨後撥打911自首。報導提到，艾曼紐犯案後並未逃跑，而是打電話自首，甚至在警方調查時宣稱，「我真的很愛媽媽，但她讓我覺得很煩」、「你知道嗎？我想殺媽媽已經有很多很多年了」。
艾爾維亞生前在Frostproof Ben Hill Griffin小學擔任二年級教師，對於她的死訊令各界震驚，學區發言人悲痛表示，「學生和同事都很愛她，她驟然逝去是毀滅性損失。她是學校大家庭中非常特別的一份子」，而艾曼紐為佛羅里達大學醫學院預科的高材生，如今犯下一級謀殺罪，淪落關押波爾克郡監獄下場。
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