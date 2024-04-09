小學女老師魂斷家門口　高材生兒拔刀狂捅：想殺媽很久了

美國佛州一名小學女老師被就讀名校的兒子狂捅數刀致死，而他自首後居然坦承，「想殺媽媽已經很多年了」。

受害女子為當地女老師

根據《紐約時報》等外媒報導，這起事件於本月6日，受害女子為當地某小學的女老師艾爾維亞（Elvia Espinoza），因收到21歲兒子艾曼紐（Emmanuel Espinoza）共度週末的邀約，才會在下午2點準時現身家門口，怎料，當兒子住處並敲門後，艾爾維亞竟被艾曼紐亮出刀攻擊，來不及反應的艾爾維亞當場死亡。

據波爾克郡警長賈德（Grady Judd）聲明表示，就讀有「公立常春藤」之稱的佛羅里達大學醫學院預科的21歲男大生艾曼紐，聯絡46歲的母親艾爾維亞，詢問自己能不能和她一起在奧蘭多（Orlando）的家中共度周末，艾爾維亞住在弗羅斯特普魯夫市（Frostproof）森林裡的一間屋子，艾曼紐敲門後她前去應門，一打開門就被艾曼紐持刀狂捅。