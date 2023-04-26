小學生回家途中驚見斷指　後證實六旬速遞員被車門夾斷

京都府舞鶴市的一名小學生，在周一約下午4時放學回家時，在路上發現一隻疑為人的斷指。小學生之後回家向母親透露事件，母親聽完孩子的報告後，決定就事件報警。

日本京都在周一（24日）發生一宗駭人聽聞的事件，一名小學生在回家的途中，在路上發現一隻斷了的手指。小學生回家後向母親告知事件後報警。警察之後調查發現，原來是一位速遞員在派送時被車門夾斷，但他卻未有報案求救，僅是由警察在閉路電視尋回斷指的「失主」。

警察之後到場，發現一隻疑為男性的斷指。斷指是手指前端的部份，且仍有指甲，仍未出現腐爛。到周二（25日），當局發現了斷指的「失主」，是同市居住的一名60多歲速遞員。警察表示，速遞員在周一下午在該處被車的車門夾斷手指，但他沒有即時去醫院，並且將手指遺留在路上，並完成了派送。警方在斷指的現場附近被發現了一條血路，並且透過閉路電視尋回男子。

居民覺得不可思議

有現場附近的居民表示，在事發後有4至5個警察用夾在夾着那隻手指。又表示斷指不像是被刀鋒所割下。又表示最初不知道是人的手指，但在知釋後覺得很恐怖。有居民指，事件非常不可思議，因為男子在意外後沒有即時去醫院，而且是把手指留在現場，他指如果是自己必定關心手指的傷勢。