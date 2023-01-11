小心｜超強惡意程式竊取帳戶資料　能冒充滙豐及WhatsApp等誤導下載

最新的「SpyNote.C」增加了偽裝應用程式的功能，冒充銀行機構竊取帳戶資料，除了滙豐銀行(HSBC)、德意志銀行(Deutsche Bank)、科塔克馬辛德拉銀行 (Kotak Mahindra Bank)等，「SpyNote.C」還能假冒為WhatsApp、Facebook、Google Play等大家常用的應用程式，誤導使用者下載。「SpyNote」除了冒充成遊戲及壁紙等APP外，還能偽裝成8種APP，提醒大家下載應用程式前，千萬要小心確認。

「 Joker 」一度滲透 Google Play 逾 50 App

調查人員亦發現一款名為「Joker」的惡意病毒滲透到Google Play商店逾50個應用程式內，好在Google發現後，立即將它們從其應用商店中踢除，不過還是有用戶已經下載至手機，建議大家即刻刪除，清除殘留在手機裡的惡意軟件。Joker會竊取手機用戶的訊息、聯繫人列表和設備信息，Microsoft 365 Defender研究團隊先前曾警告資安公司，要用戶特別留意。