小朋友帶飯｜女兒餐盒塞滿薯片糖果 遭老師勸戒 父親放紙條霸氣反擊

小朋友小學生帶飯返學有何食譜？家長們多會鑽研健康帶飯食譜、適合帶飯的蔬菜，又或是三文魚帶飯食譜等，讓子女吃得健康。但英國一名父親卻反其道而行，為女兒準備放有糖果、薯片及朱古力蛋糕等餐盒。女兒因此在學校被老師勸戒別吃太多垃圾食物，但父親並無反省，反而在女兒餐袋內貼上字條，向老師示威！ 住在威爾斯、育有３名子女的父親Ross Hunt日前在TikTok吐苦水，稱女兒學校的老師們，堅持女兒Isabelle要先吃蔬菜及三文治，之後才可以吃甜食。他稱本來想把女兒的餐盒塞滿甜食，包括朱古力蛋及棒棒糖，但最終加入三文治、小甘筍、蘋果、梨，另外還有一小包薯片。

小朋友帶飯｜稱子女吃甚麼 應由家長決定 他對老師的勸戒極感憤怒，「如果學校分發朱古力蛋糕，你吃就沒問題，但若你餐盒裡面有一塊，他們(老師)就會說『噢不，你不應該吃』」。他決定在女兒餐袋內貼上字條「反勸戒」老師，寫道︰「歡迎來到Isabelle的飯盒！我們清楚盒裡有甚麼食物，亦樂於讓Isabelle吃她想吃的東西」。 他本來還想放一張說「遠離這飯盒，你們這些好管閑事的混蛋暴徒」，但因措詞太過火而被老婆阻止。Hunt在TikTok表示，「簡而言之，別再告訴學生他們應該吃甚麼、不應該吃甚麼，應讓家長自己決定」。