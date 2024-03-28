小林製藥傷腎風波｜增至4人亡 小林製藥社長致歉 岸田促查明原因(更新)

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題持續發酵，公司今日(28日)證實，再多2人懷疑因為服用有關產品而喪生，令總死亡人數增至4人，另有106人出現腎臟問題住院。日本傳媒報道，公司將於明日召開記者會交代事件。 小林製藥今早在大阪舉行閉門股東大會，社長小林章浩就事件講解最新狀況，承認再多2人死亡。公司昨日（27日）收到兩名已故消費者的遺屬通知，其中一人生前一直服用「紅麴降膽固醇」，及後因腎病去世。另一名死者從2021年開始服用「紅麴降膽固醇」。公司正在確認兩宗個案的情況和與相關產品的因果關係。

小林章浩對死者表示哀悼，希望其他出現健康問題的消費者早日康復，對造成極大不便深表歉意，公司將致力調查事件成因，並防止進一步損害。有出席的股東批評小林章浩只是讀筆記發言，又透露他在大會結束時落淚，直斥公司管理鬆散，回收產品反應慢，管理層必須負責。 首相岸田文雄表示，必須努力查明原因，並考慮採取一切必要對應措施。內閣官房長官林芳正亦表示，相關政府部門和機構將共同努力確保食品安全，包括找出造成健康損害的物質，及出現在有關保健品內的原因，並考慮採取措施防止事件再發生，敦促小林製藥迅速和認真回應，努力調查原因。