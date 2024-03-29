小林製藥傷腎風波｜增至5人死亡　社長：可能是黴菌污染造成(更新/有片)

日本小林製藥的問題紅麴保健品安全風波持續擴大，公司再接獲1宗服用有關保健品後死亡個案，目前累計死亡個案增至5宗。小林製藥29日下午2時在大阪召開記者會，確認第5宗死亡個案及住院人數為114人。
日本放送協會(NHK)報道，包括小林製藥社長小林章浩在內人士在大阪市召開記者會。是自通報死亡病例以來，小林製藥首次舉行記者會。小林章浩在記者會開始時便帶領高層鞠躬8秒致歉。小林章浩指，確認已傳出第5宗死亡的消息，並將相關受害住院人數上修至114人。另外，有680人希望入院檢查，小林製藥承諾會承擔所有醫療費用。被問到是否早日公布事件，就可避免今次風波，小林章浩指對於相關批評無言而對，強調公司起初也未清楚事件原因，仍有待研究部門調查。
小林章浩：有可能是黴菌污染造成
當地傳媒報道，有問題的紅麴保健品，是在去年4月至10月生產，去年7月至12月推出市面。小林製藥食品部門高層指，目前仍未能確定是甚麼成分引發健康問題。小林章浩指出，很有可能是黴菌污染造成，將提供給國家機關研究調查，預計未來一週內會有成分分析報告。他指，紅麴保健食品成分多元，目前不排除某些成分交互作用產生毒素的可能，將盡快釐清食安事件根源，強調認真看待外界的嚴厲批評，深刻反省，會繼續查明事件，防止風波擴大，並會認真說明補償方案。
報道指，最新一宗死亡個案家屬通報，死者生前服用過「紅麴膽固醇顆粒」後出現疑似腎臟疾病的症狀，小林製藥目前正朝產品可能與死者死亡有關為方向調查。日媒預料，小林製藥將可能交代調查進度與產品回收等狀況。
厚生勞動大臣：計劃設立電話服務中心
厚生勞動省指，目前已回收4,350件問題產品，已設立專案小組處理事件，並計劃設立電話服務中心，回應民眾和企業的查詢。厚生勞動省昨日召開專家會議，並接納專家建議，將要求200間有接收過小林製藥紅麴的企業，自行檢視所使用的紅麴原材料。日本內閣官房長官林芳正早前表示，會致力確保食品安全，亦會向外國和世衛通報調查所得的資訊，確保外界對日本食品的信任。
小林製薬の悪玉コレステロールを下げる機能があるとされる機能性表示食品で「未知の成分」混入か、腎疾患１３名訴え自主回収へ— キノシタ薬品 (@kinoshitayakuhi) March 22, 2024
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