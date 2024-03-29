小林製藥傷腎風波｜增至5人死亡　社長：可能是黴菌污染造成(更新/有片)

日本小林製藥的問題紅麴保健品安全風波持續擴大，公司再接獲1宗服用有關保健品後死亡個案，目前累計死亡個案增至5宗。小林製藥29日下午2時在大阪召開記者會，確認第5宗死亡個案及住院人數為114人。

日本放送協會(NHK)報道，包括小林製藥社長小林章浩在內人士在大阪市召開記者會。是自通報死亡病例以來，小林製藥首次舉行記者會。小林章浩在記者會開始時便帶領高層鞠躬8秒致歉。小林章浩指，確認已傳出第5宗死亡的消息，並將相關受害住院人數上修至114人。另外，有680人希望入院檢查，小林製藥承諾會承擔所有醫療費用。被問到是否早日公布事件，就可避免今次風波，小林章浩指對於相關批評無言而對，強調公司起初也未清楚事件原因，仍有待研究部門調查。