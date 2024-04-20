小林製藥傷腎風波｜日厚生勞動省：紅麴保健品再驗出2種異物

記者陳怡伶／綜合報導
有民眾因服用日本小林製藥的紅麴保健品導致腎病，這場紅麴風波至今已造成5人死亡。消息人士周五(19日)透露，研究機構針對原料進行分析後，除了「軟毛青黴酸」，還檢出至少2種異物。
據日媒《日本放送協會》(NHK)報道，厚生勞動省從小林製藥取得過去3年份的紅麴原料後，交由國立醫藥品食品衛生研究所進行分析。相關人士受訪時透露，結果顯示，除了先前已驗出由青黴菌衍生的劇毒「軟毛青黴酸」（プベルル酸，puberuic acid），還多出至少2種在生產過程中通常不會混入的異物。
不過，厚生勞動省表示，目前仍不清楚包括「軟毛青黴酸」等3款從紅麴原料檢驗出的異物，是否會對人體健康造成危害。厚生勞動省正在推展上述不明物質的詳細鑑定工作，並加緊調查造成健康危害的確切原因。
由於有消費者服用小林製藥的「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ）後出現腎臟疾病等症狀，小林製藥於3月22日宣布自行回收3款含有紅麴成分的保健品。厚生勞動省官網數據顯示，截至本月17日，小林製藥問題紅麴已導致5人死亡、236人住院，1422人就醫。小林製藥累計接獲8.6萬件的諮詢。
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