小林製藥傷腎風波｜日厚生勞動省：紅麴保健品再驗出2種異物

據日媒《日本放送協會》（NHK）報導，厚生勞動省從小林製藥取得過去3年份的紅麴原料後，交由國立醫藥品食品衛生研究所進行分析。相關人士受訪時透露，結果顯示，除了先前已檢出由青黴菌衍生的劇毒「軟毛青黴酸」（プベルル酸，puberuic acid），還多出至少2種在生產過程中通常不會混入的異物。

記者陳怡伶／綜合報導

有民眾因服用日本小林製藥的紅麴保健品導致腎病，這場紅麴風波至今已造成5人死亡。消息人士周五(19日)透露，研究機構針對原料進行分析後，除了「軟毛青黴酸」，還檢出至少2種異物。

據日媒《日本放送協會》(NHK)報道，厚生勞動省從小林製藥取得過去3年份的紅麴原料後，交由國立醫藥品食品衛生研究所進行分析。相關人士受訪時透露，結果顯示，除了先前已驗出由青黴菌衍生的劇毒「軟毛青黴酸」（プベルル酸，puberuic acid），還多出至少2種在生產過程中通常不會混入的異物。