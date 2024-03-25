小林製藥傷腎風波｜服小林製藥紅麴營養品增至26人入院 原料供日本台灣食品商 清酒「澪」等回收產品

日本「小林製藥」生產的紅麴營養食品日前爆出引發13名消費者腎臟受損，宣布回收有關產品。NHK周一報道，入院人數增至26人。報道指，小林製藥生產的紅麴，僅約兩成是自用，另外約8成外售，供給52間日本和台灣的飲品與食物製造商。小林製藥稱，也會對有關製造商回收涉事紅麴原料。香港也有售的有汽清酒「澪」的日本生產商「寶酒造」宣布自行回收近10萬支日本酒，因用了小林製藥的問題紅麴。

小林製藥紅麴傷腎｜多間食品商回收

寶酒造周日宣布回今年1月底起，以期間限定方式在日本各大超市和便利店發售的300毫升及750毫升「松竹梅白壁藏『澪（みお）』PREMIUM〈ROSE〉」，共約9.6萬支，因該款酒使用了小林製藥公告回收的紅麴原料作為著色劑。寶酒造強調暫未收到有消費者飲了該款酒後不適。除了寶酒造的日本酒外，福岡縣的ZERO PLUS也在上周五宣布回收使用小林製藥紅麴原料製造的一款濃厚芝士餅乾，回收數量約700份，目前暫未確認有健康受害。另外大塚食品回收一款「 紅豆腐」產品，食品商紀文也宣布回收一款醃魷魚產品。