小林製藥傷腎風波｜服用紅麴保健品後尿道發炎開刀 受害者：尿液變深啡色

日本小林製藥生產的紅麴保健品疑似因含有高毒性物質「軟毛青黴酸」導致消費者食用後腎臟出現問題，迄今已造成5人死亡、114人住院治療。

日本小林製藥生產的紅麴保健品疑似因含有高毒性物質「軟毛青黴酸」導致消費者食用後腎臟出現問題，迄今已造成5人死亡、114人住院治療。一名受害男子向日媒透露自己發病的過程，表示自己在服用小林製藥的問題紅麴保健品後，出現尿道發炎的情況。

這名40多歲男子一開始是因為去年8月時因健檢發現膽固醇超標，在藥房的推薦下購入「紅麴膽固醇HELP」並依照指示每天服用三顆，但大約二週後，他就發現自己的尿液變成了深啡色。由於當時還不知道是因為「紅麴膽固醇HELP」的關係，男子還是繼續服用，之後又出現膀胱有刺痛感、排尿困難等症狀。