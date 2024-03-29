小林製藥傷腎風波｜涉事產品疑遭混入「未知成分」　紅麴本身不含毒素

日本小林製藥紅麴保健品風暴不斷延燒，29日證實新增一死，共計造成5人死亡。小林製藥指出，在2023年4月到10月生產的商品中，疑似被混入「未知成分」，才會導致事件發生。

日本小林製藥29日公布，新增一宗相關死亡案例，一名消費者因為服用「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ）保健品，引發腎臟疾病，後來死亡。

本身不存在有毒橘黴素

另外據《富士電視台》報道，小林製藥坦言，2023年4月到10月生產、7月到12月出貨的「紅麴膽固醇HELP」當中，疑似被混入了「未知成分」，導致使用者服用後出現腎臟疾病，專家說，原因可能是人為疏忽或安全管理出現問題。

另外小林製藥「紅麴」共同研發學者，同時也是奈良先端科學技術大學院大學（NAIST）教授金谷重彥接受《NNN》訪問時強調：「紅麴本身不存在有毒『橘黴素』的基因」。