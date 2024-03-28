小林製藥傷腎風波｜社長開閉門股東大會 承認再多2死暫4人亡

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題持續發酵，公司今日(28日)證實，再多2人懷疑因為服用有關產品而喪生，令總死亡人數增至4人，另有106人出現腎臟問題住院。日本傳媒報道，公司將於明日召開記者會交代事件。

小林製藥今早在大阪舉行閉門股東大會，社長小林章浩就事件講解最新狀況，承認再多2人死亡。公司昨日（27日）收到兩名已故消費者的遺屬通知，其中一人生前一直服用「紅麴降膽固醇」，及後因腎病去世。另一名死者從2021年開始服用「紅麴降膽固醇」。公司正在確認兩宗個案的情況和與相關產品的因果關係。

日媒引述數據報道，小林製藥在2023年共生產約18.5噸紅曲原料，其中約2.4噸為公司生產保健品自行使用；餘下約16.1噸售給其他企業，包括食品公司、化妝品公司及批發商等，當中約6.9噸用於生產保健品，約9.2噸則用於食品着色和調味等用途，而這些紅麴原料可能含有疑會導致腎病等健康問題的未知成分。目前未能確認原料的詳細流通情況，相關公司正收集資料，難以預期涉事範圍將擴大到何種程度。

在中國的小林製藥公司發表聲明，指涉事的「紅麴降膽固醇錠」未有在中國市場上市銷售，但消費者通過海外跨境平台等途徑購買的相關產品，亦可以進行回收。

