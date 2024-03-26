小林製藥傷腎風波｜紅麴保健品致腎病1死 增至76人入院 (更新)

小林製藥早前稱對紅麴保健品進行成分分析後發現，部分紅麴原料中可能含有該公司掌握範圍外的未知成分，導致部分民眾食用後出現過敏反應，回收5款產品，包括3款含紅麴的降膽固醇營養補充劑

日本小林製藥旗下含紅麴成分的保健食品，被指導致消費者食用後出現腎臟疾病等問題，相關症狀住院人數急增約50人，目前累計至76人。小林製藥今日（26日）公布，一人食用有問題的保健品3年，近日因腎病死亡，目前正調查是否有因果關係，公司呼籲民眾停止服用受影響產品。

小林製藥稱接到家屬聯繫，該名消費者於2021年4月至2024年2月間，連續近3年購買該公司宣布回收的一款保健品，罹患腎臟疾病後不幸身亡，目前仍在調查其死因與該產品間的因果關係，公司將與死者家屬會面瞭解詳情。

小林製藥早前稱對紅麴保健品進行成分分析後發現，部分紅麴原料中可能含有該公司掌握範圍外的未知成分，導致部分民眾食用後出現過敏反應，回收5款產品，包括3款含紅麴的降膽固醇營養補充劑，公司有向50間飲品及食品生產商提供紅麴，部分生產商要回收相關產品。多間大學的研究室正在與小林製藥合作，希望能查出該物質到底是什麼，以及與消費者健康狀況的關聯性。

被指疑似有問題的保健品2021年起開始發售，截至2024年2月已售出106萬袋，至今多位民眾在服用該保健食品後出現浮腫、疲倦、尿液顏色變深等狀況，就醫後發現腎功能下降，受影響人士年齡介乎40至70歲，部分人要洗腎。