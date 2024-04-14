小林製藥傷腎風波｜累計5人死221人住院　工廠被揭早有衞生問題

日本當局正在對小林製藥紅麴保健品，疑似混入劇毒「軟毛青黴酸」（プベルル酸，puberuic acid）進行調查。而日媒報道，小林製藥紅麴原料製造廠此前就曾出現衞生管理問題。

《讀賣新聞》報道，據厚生勞動省統計，截至4月10日，已有多人因服用小林製藥紅麴保健品「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ），而出現腎臟疾病等症狀，共累計5人死亡、221人住院、1321人就醫。小林製藥已接獲7萬件的諮詢。

「不認為衞生有問題」

自1940年起開始運作，負責製造紅麴原料的小林製藥大阪工廠，因設備老舊已在去年12月關閉。小林製藥的紅麴原料被用來製造保健品與食品，皆是由相同的5、6名固定作業員負責製造。雖然製造過程與使用的機器都相同，但讓米發酵的紅麴菌株卻不同。因此，在交替使用機器後，都會進行清潔。「軟毛青黴酸」是在去年4至10月期間生產的保健品中被檢出的。

報道稱，小林製藥表示，每個月都會對員工進行1次以上的衞生管理教育，管理人員也會定期巡廠檢查確認衞生狀況。小林製藥雖然曾稱「不認為衞生有問題」，但厚生勞動省與大阪市仍在3月30日，基於《食品衞生法》向大阪工廠進行了入內檢查，對衞生管理的實際情況進行詳細調查。