小林製藥傷腎風波｜累計5人死221人住院　工廠被揭早有衞生問題

日本當局正在對小林製藥紅麴保健品，疑似混入劇毒「軟毛青黴酸」（プベルル酸，puberuic acid）進行調查。而日媒報道，小林製藥紅麴原料製造廠此前就曾出現衞生管理問題。
《讀賣新聞》報道，據厚生勞動省統計，截至4月10日，已有多人因服用小林製藥紅麴保健品「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ），而出現腎臟疾病等症狀，共累計5人死亡、221人住院、1321人就醫。小林製藥已接獲7萬件的諮詢。
「不認為衞生有問題」
自1940年起開始運作，負責製造紅麴原料的小林製藥大阪工廠，因設備老舊已在去年12月關閉。小林製藥的紅麴原料被用來製造保健品與食品，皆是由相同的5、6名固定作業員負責製造。雖然製造過程與使用的機器都相同，但讓米發酵的紅麴菌株卻不同。因此，在交替使用機器後，都會進行清潔。「軟毛青黴酸」是在去年4至10月期間生產的保健品中被檢出的。
報道稱，小林製藥表示，每個月都會對員工進行1次以上的衞生管理教育，管理人員也會定期巡廠檢查確認衞生狀況。小林製藥雖然曾稱「不認為衞生有問題」，但厚生勞動省與大阪市仍在3月30日，基於《食品衞生法》向大阪工廠進行了入內檢查，對衞生管理的實際情況進行詳細調查。
使用灑落在地的材料
據指，在過去的生產過程中，小林製藥至少出現2次的衞生管理問題。第一次是將溫水不慎混入培養原料前階段的材料槽內部。另一次則是在接受《讀賣新聞》採訪時，小林製藥坦承，去年4月時曾將灑落在地的材料，拿來製造用於食品的紅麴原料。
小林製藥稱，一名作業員在進行培養原料攪拌作業後，忘記關閉機器蓋子，導致33公斤的原料灑出。其中，作業員將沒有接觸到地面或機械的11公斤原料取出，並加工成120公斤食品原料，在5月底交貨給6家廠商。隨後，公司內部進行討論後，決定在6月1日回收產品，並成功召回119公斤原料。然而，剩餘的1公斤被其中一家公司留在自社使用。
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