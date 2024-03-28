小林製藥傷腎風波｜45歲男每天都服食　兩個月後「腎臟老化如80歲翁」

日本小林製藥紅麴保健品傷腎風波，已造成2死106人住院，另外3,000件通報異常。一名45歲男性自稱在服用後，腎臟功能急降，腎臟狀態「衰老像80歲」一樣。

據《富士電視台》報道，一名45歲男子向媒體投訴，表示自己從2024年1月開始每天服用小林製藥的紅麴保健品，雖不知道因果關係，但腎臟功能急速下降。

膽固醇數值是降了

男子表示：「3月去檢查時膽固醇數值是降了，但醫生卻跟我說『你的腎臟有問題』，並告訴我『你的腎臟是80歲的人才會有的腎臟』。」讓他震驚不已。

《NNN》也採訪到一名30多歲的受害者，表示自己約從一個月前，開始每日服用3顆小林製藥的問題紅麴保健品「紅麹コレステヘルプ」，身體開始出現奇怪的變化。