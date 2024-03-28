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國際
2024-03-28 09:15:05

小林製藥傷腎風波｜45歲男每天都服食　兩個月後「腎臟老化如80歲翁」

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小林製藥傷腎風波｜45歲男每天都服食　兩個月後「腎臟衰老如80歲」

日本小林製藥紅麴保健品傷腎風波，已造成2死106人住院，另外3,000件通報異常。一名45歲男性自稱在服用後，腎臟功能急降，腎臟狀態「衰老像80歲」一樣。

據《富士電視台》報道，一名45歲男子向媒體投訴，表示自己從2024年1月開始每天服用小林製藥的紅麴保健品，雖不知道因果關係，但腎臟功能急速下降。

膽固醇數值是降了

男子表示：「3月去檢查時膽固醇數值是降了，但醫生卻跟我說『你的腎臟有問題』，並告訴我『你的腎臟是80歲的人才會有的腎臟』。」讓他震驚不已。

《NNN》也採訪到一名30多歲的受害者，表示自己約從一個月前，開始每日服用3顆小林製藥的問題紅麴保健品「紅麹コレステヘルプ」，身體開始出現奇怪的變化。

東京民眾表示連紅色食品都不敢買。（圖／翻攝NNN）

做甚麼都提不起勁

他表示：「就是全身有很重的倦怠感，不是半夜醒來的那種累，而是做甚麼都提不起勁，身體覺得很沉重。半夜起來上廁所的次數，每天要多達3到4次。」

日媒也隨機街訪東京民眾，有人坦言在小林製藥的紅麴保健品風波後，光是看到紅麴製品都感到害怕，另一名30多歲的OL甚至說：「我現在去逛超市，都盡量避免挑選紅色的食品。我知道這是偏見，但就是不敢買。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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