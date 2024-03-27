小林製藥紅麴風波擴大 1死76人傷腎入院

日本小林製藥旗下含紅麴成分的保健食品，被指導致消費者食用後出現腎臟疾病等問題，相關住院人數急增約50人，截至昨晚累計至76人。小林製藥昨公布，一人食用有問題的保健品近3年，近日因腎病死亡，正調查是否有因果關係，呼籲民眾停止服用受影響產品。
死者服涉事降醇保健品近3年
日本小林製藥稱接到家屬聯繫，該名消費者於21年4月至今年2月間，連續近3年購買該公司宣布回收的其中一款降膽固醇保健品，罹患腎臟疾病後不幸身亡。公司正在調查其死因與產品的因果關係，未有公布死者的年齡、性別及居住地。公司並指，上周五公布問題紅麴事件後，接獲逾3,000封郵件，包括死者遺屬的一封電郵，至前晚確認事件，昨日與家屬會面了解詳情。
小林製藥早前稱分析涉事紅麴保健品後發現，部分紅麴原料可能含有公司掌握範圍外的未知成分，導致部分民眾食用後出現過敏反應，宣布回收5款產品，包括3款含紅麴的降膽固醇營養補充劑。多間大學的研究室正與小林製藥合作查找涉事物質。被指疑似有問題的保健品2021年起開始發售，截至今年2月已售出106萬袋，有民眾服用後出現浮腫、疲倦、尿液顏色變深等狀況，就醫後發現腎功能下降，年齡介乎40至70歲，部分人要洗腎。
原料供予逾50公司 多間宣布回收產品
公司並有向逾50間飲品及食品生產商提供紅麴原料，涉生產味噌、菓子、麵包、醬料及酒類等，包括台灣等海外生產商。部分生產商主動回收相關產品，包括京都本田味噌回收4種從小林製藥購入原料的紅麴味噌；沖繩海洋食品公司回收一款豆腐糕；大型製酒廠寶酒造回收近10萬瓶日本酒。
香港分公司︰無進口 但小心「水貨」
小林製藥香港分公司昨發聲明，就事件為大眾帶來擔憂致歉，強調本港無進口日本小林製藥株式會社製造的「紅麴膽固醇顆粒」，亦沒有在港銷售相關產品，但香港市面上或存在一部分平行進口，即俗稱「水貨」的產品。公司建議正服用相關「紅麴膽固醇顆粒」產品人士應停止服用；並指香港分公司正售賣的「納豆激酶EX」產品不受是次事件影響，消費者可安心繼續服用。
此外，本次召回的相關保健品之前在日本不少藥妝店均有售，不排除部分訪日遊客會買到。