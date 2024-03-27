小林製藥紅麴風波擴大 1死76人傷腎入院

日本小林製藥旗下含紅麴成分的保健食品，被指導致消費者食用後出現腎臟疾病等問題，相關住院人數急增約50人，截至昨晚累計至76人。小林製藥昨公布，一人食用有問題的保健品近3年，近日因腎病死亡，正調查是否有因果關係，呼籲民眾停止服用受影響產品。 死者服涉事降醇保健品近3年 日本小林製藥稱接到家屬聯繫，該名消費者於21年4月至今年2月間，連續近3年購買該公司宣布回收的其中一款降膽固醇保健品，罹患腎臟疾病後不幸身亡。公司正在調查其死因與產品的因果關係，未有公布死者的年齡、性別及居住地。公司並指，上周五公布問題紅麴事件後，接獲逾3,000封郵件，包括死者遺屬的一封電郵，至前晚確認事件，昨日與家屬會面了解詳情。

小林製藥早前稱分析涉事紅麴保健品後發現，部分紅麴原料可能含有公司掌握範圍外的未知成分，導致部分民眾食用後出現過敏反應，宣布回收5款產品，包括3款含紅麴的降膽固醇營養補充劑。多間大學的研究室正與小林製藥合作查找涉事物質。被指疑似有問題的保健品2021年起開始發售，截至今年2月已售出106萬袋，有民眾服用後出現浮腫、疲倦、尿液顏色變深等狀況，就醫後發現腎功能下降，年齡介乎40至70歲，部分人要洗腎。 原料供予逾50公司 多間宣布回收產品 公司並有向逾50間飲品及食品生產商提供紅麴原料，涉生產味噌、菓子、麵包、醬料及酒類等，包括台灣等海外生產商。部分生產商主動回收相關產品，包括京都本田味噌回收4種從小林製藥購入原料的紅麴味噌；沖繩海洋食品公司回收一款豆腐糕；大型製酒廠寶酒造回收近10萬瓶日本酒。