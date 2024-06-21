小熊擋路拍車疑討飯遭司機狂呠　惱羞成怒拆車逃逸(有片)

俄羅斯庫頁島(Sakhalin)近日發生一宗動物「刑毀」事件。一輛載著1男2女的本田SUV因為壞車停在路邊，詎料一隻小熊上前擋在車頭，似乎想討吃，但已嚇得司機連番響按，詎料小熊未有受驚，反而一度爬上引擎蓋，拗斷擋風玻璃上的雨刮，更搖晃車身，嚇得車內乘客驚呼連連。
綜合報道，這輛汽車在皮爾通村附近的奧卡地區行駛期間發生故障，無法行駛而停在路邊。期間一隻棕熊BB走近並在車頭前站立，似乎想找可吃的東西，車內乘客受驚，司機響按想嚇走牠，但小熊不為所動，竟然爬上引擎蓋探看，司機連番響按或是猛踩油門發出噪音，小熊一度被嚇得返回地上，但隨即又對汽車好奇，更拗斷擋風玻璃上的雨刮，氣得司機破口大罵：「見鬼去吧！」
據指當地人類濫伐與過度撈捕偷獵致棕熊食物減少
報道指，被困汽車最終被一輛卡車拖走，而據其他經過該路段的駕駛通報，掰斷雨刷的肇事小熊事後還趴在路邊小睡。當地居民認為，這隻棕熊BB的行為可能是由於人類經常餵食造成。報道提到，庫頁島原本自然資源極其豐盛，由於人類濫伐與過度撈捕偷獵，導致棕熊食物明顯減少，當牠們習慣從路經的車輛得到食物後，牠們就會開始將「人和車輛」與「食物」聯繫起來，主動靠近路經的汽車。
#WATCH : On Sakhalin, a bear attacked a car and tore out the wiper— upuknews (@upuknews1) June 18, 2024
The travelers' car broke down on the road and the driver could not move. At this time, a clubfoot ran into the car and wanted to feast on the seated passengers. During the thrashing process, the bear climbed onto… pic.twitter.com/sJ7iWVvstN