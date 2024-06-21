小熊擋路拍車疑討飯遭司機狂呠　惱羞成怒拆車逃逸(有片)

俄羅斯庫頁島(Sakhalin)近日發生一宗動物「刑毀」事件。一輛載著1男2女的本田SUV因為壞車停在路邊，詎料一隻小熊上前擋在車頭，似乎想討吃，但已嚇得司機連番響按，詎料小熊未有受驚，反而一度爬上引擎蓋，拗斷擋風玻璃上的雨刮，更搖晃車身，嚇得車內乘客驚呼連連。

綜合報道，這輛汽車在皮爾通村附近的奧卡地區行駛期間發生故障，無法行駛而停在路邊。期間一隻棕熊BB走近並在車頭前站立，似乎想找可吃的東西，車內乘客受驚，司機響按想嚇走牠，但小熊不為所動，竟然爬上引擎蓋探看，司機連番響按或是猛踩油門發出噪音，小熊一度被嚇得返回地上，但隨即又對汽車好奇，更拗斷擋風玻璃上的雨刮，氣得司機破口大罵：「見鬼去吧！」