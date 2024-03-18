小紅書女分享考車牌筆試肥佬13次 揚言：會努力到通過為止

該名女子在小紅書上發文，分享自己考駕照的過程，宛如打魔王關一樣困難重重，在馬來西亞的駕照筆試中，共有50題需要作答，一題一分，通過的標準是答對42題以上，女子第一次測驗時，考了30分，但她沒有因此灰心，決定再接再厲，複習題庫1個小時後，自信滿滿地再度前往應考，作答時感覺相當順利，沒想到成績出來後發現，第二次反而考得更差，只拿到了28分，讓她哭笑不得。

對許多方向感、距離感不好的人來說，考駕照可是一大難事，不過馬來西亞有一名女子，甚至在第一關的筆試就連續「失敗13次」，她將經歷PO上網後，「駕照考試過了沒？」瞬間成為廣大網友最關心她的問題。

該名女子在小紅書上發文，分享自己考駕照的過程，宛如打魔王關一樣困難重重，在馬來西亞的駕照筆試中，共有50題需要作答，一題一分，通過的標準是答對42題以上，女子第一次測驗時，考了30分，但她沒有因此灰心，決定再接再厲，複習題庫1個小時後，自信滿滿地再度前往應考，作答時感覺相當順利，沒想到成績出來後發現，第二次反而考得更差，只拿到了28分，讓她哭笑不得。

不料這齣「駕照挑戰記」沒有就此打住，一個月後女子再次發文，表示自己在這段期間內，前後總共了考了13次筆試，全部以失敗收場，讓原本還會崩潰的她，到現在變成已經看淡一切，她還自嘲，由於實在考了太多次，連負責舉辦考試的陸路交通局人員，都變成她的好朋友了。

最後女子也提到，自己不會就此放棄，發文是想向大家分享，在這麼多次的失敗後，自己的心態已經有所好轉，未來會繼續努力，直到通過考試為止。而她驚人地毅力，也讓許多網友佩服，紛紛留言給予稱讚鼓勵，祝福她儘早進入下一階段的路考環節，還有人分享，自己的哥哥考了20次筆試才通過，安慰女子她不是最慘的。