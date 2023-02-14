小行星撞地球　白光閃墜肉英法民眾肉眼可見(有片)

歐洲太空總署(ESA)早前事先張揚，一顆直徑約1米的小行星將於美國東岸時間周日(12日)晚上10時，即本港周一(13日)上午11時，撞擊法國上空的地球大氣層，明言涉事小行星不會造成傷害。這顆星體已在英倫海峽上空爆炸，英國和法國各地都有民眾目睹這次「流星騷」，神奇畫面在網路上瘋傳。

綜合報道，國際流星組織(IMO)早前指出，這顆小行星被命名為「Sar2667」，將會進入法國北部魯昂(Rouen)上空大氣層，實際撞擊位置則是在英倫海峽上空，從英格蘭南部、威爾斯大部分地區到遠在南部的法國巴黎皆肉眼可見。

網上多段影片顯示，可見夜空中一顆亮白色光點掛著尾巴，下墜過程中突然被一陣強光包圍，接著就消失在空中。報道指，強光是流星和空中爆炸(airburst)， 法國北部也有鏡頭捕捉到微亮的天空突然閃過白光和橘光，很快又恢復原本的天色。