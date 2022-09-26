小行星｜NASA展開首個「末日救地球」測試 飛船將「撞歪」小行星(有片附直播連結)

電影《末日救未來》(Deep Impact)及《絕世天劫》(Armageddon)等小行星或彗星撞擊地球的情節，並非天方夜譚，美國太空總署(NASA)將於美東時間周一晚上7時14分(本港時間周二早上7時14分)，展開首次歷史性的「救地球」演練，以太空船撞向一顆小行星，嘗試改變其軌道，有助研究如何化解未來一旦出現的「小行星襲地球」危機。

NASA的任務名為「雙小行星改道測試」(DART、Double Asteroid Redirection Test)，目標是距地球約1,100萬公里的雙小行星系統，由直徑約780米的「迪迪莫斯」(Didymos)與直徑約170米的衛星「迪莫弗斯」(Dimorphos)組成。

NASA｜飛船撞向小行星 冀輕微改變軌道

NASA欲撞擊的是當中較細小的「迪莫弗斯」。DART太空船早於去年11月由美國太空科技公司SpaceX的「獵鷹9號」(Falcon 9)火箭搭載升空，將於本港時間周二早上，以時速約2.4萬公里，撞向「迪莫弗斯」。NASA表示，該雙小行星系統對地球不構成威脅，而撞擊亦不會令導致它們危及地球。NASA預計，如汽水售賣機太小的DART太空船，不會撞得碎「迪莫弗斯」，但會令其輕微改變軌道，稍為飛近「迪迪莫斯」，軌道周期稍為縮短。

NASA將直播撞擊過程，DART太空船上畫面將在撞擊一刻中斷，但同時會有另一隻較小的太空船負責「側拍」，而韋布(韋伯)太空望遠鏡亦會拍攝過程及未來數周的情況，讓科學家分析數據。