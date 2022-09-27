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國際
2022-09-27 14:29:00

小行星｜NASA飛船成功「自殺式」撞擊小行星(有片)

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美國太空總署(NASA)飛船首次成功撞擊一顆小行星。NASA一架執行「雙小行星改道測試」(DART) 任務的飛船，飛行10個月後，成功撞擊一顆近地小行星，主要測試能否以撞擊，改變星體軌道，有助研究如何化解未來一旦出現的「小行星襲地球」危機。

NASA飛行器成功「自殺式」撞擊小行星，原來為救地球。(Twitter)

NASA飛行器成功「自殺式」撞擊小行星，原來為救地球。(Twitter)

簡稱「飛鏢」的DART飛船，於202111月在美國加州發射升空，在其飛行了10個月後，按原訂計劃於本港時間早上714分，在距離地球約1,100萬公里外，以時速22,500公里撞向一顆目標小行星「Dimorphos」。

直徑約170的「Dimorphos」是圍繞另一直徑約780米行星「Didymos」的小行星，它們組成雙小行星系統，「Dimorphos」並無對地球造成威脅，只是被挑選用作測試。至於「飛鏢」的尺寸則只有一部洗衣機般大小。

「飛鏢」的鏡頭直擊衝向「Dimorphos」，直至撞擊後中斷訊號。(Twitter) 「飛鏢」的鏡頭直擊衝向「Dimorphos」，直至撞擊後中斷訊號。(Twitter) 「飛鏢」的鏡頭直擊衝向「Dimorphos」，直至撞擊後中斷訊號。(Twitter) 「飛鏢」的鏡頭直擊衝向「Dimorphos」，直至撞擊後中斷訊號。(Twitter) 控制室的NASA人員隨即拍手歡呼。(Twitter)

料數天或數周後才掌握實驗效果

影片顯示，「飛鏢」的鏡頭直擊衝向「Dimorphos」，直至撞擊後中斷訊號，在控制室的NASA人員隨即拍手歡呼。整個計劃耗資32,500萬美元，主要測試能否以撞擊，改變星體軌道，防止星體撞擊地球。

科學界預料，撞擊會令小行星表面出現坑洞，擊起大量碎石和塵埃，最重要的就是能如預期般改變小行星的軌道，撞擊同時會有另一隻較小的飛船負責「側拍」，而韋布(韋伯)太空望遠鏡亦會拍攝過程及未來數周的情況，讓科學家分析數據。預料數天或數周後，才能掌握具體情況。

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