小行星｜NASA飛船成功「自殺式」撞擊小行星(有片)

美國太空總署(NASA)飛船首次成功撞擊一顆小行星。NASA一架執行「雙小行星改道測試」(DART) 任務的飛船，飛行10個月後，成功撞擊一顆近地小行星，主要測試能否以撞擊，改變星體軌道，有助研究如何化解未來一旦出現的「小行星襲地球」危機。
簡稱「飛鏢」的DART飛船，於2021年11月在美國加州發射升空，在其飛行了10個月後，按原訂計劃於本港時間早上7時14分，在距離地球約1,100萬公里外，以時速22,500公里撞向一顆目標小行星「Dimorphos」。
直徑約170米的「Dimorphos」是圍繞另一直徑約780米行星「Didymos」的小行星，它們組成雙小行星系統，「Dimorphos」並無對地球造成威脅，只是被挑選用作測試。至於「飛鏢」的尺寸則只有一部洗衣機般大小。
料數天或數周後才掌握實驗效果
影片顯示，「飛鏢」的鏡頭直擊衝向「Dimorphos」，直至撞擊後中斷訊號，在控制室的NASA人員隨即拍手歡呼。整個計劃耗資3億2,500萬美元，主要測試能否以撞擊，改變星體軌道，防止星體撞擊地球。
科學界預料，撞擊會令小行星表面出現坑洞，擊起大量碎石和塵埃，最重要的就是能如預期般改變小行星的軌道，撞擊同時會有另一隻較小的飛船負責「側拍」，而韋布(韋伯)太空望遠鏡亦會拍攝過程及未來數周的情況，讓科學家分析數據。預料數天或數周後，才能掌握具體情況。
IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD— NASA (@NASA) September 26, 2022