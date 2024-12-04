小行星C0WEPC5撞擊西伯利亞大氣層 當地人目擊巨大火球（有片）

歐洲太空總署在美國東部時間12月3日凌晨4點27分發出小行星警告，一顆直徑68.5公分的小行星C0WEPC5被發現掠過西伯利亞北部，撞擊地球大氣層，在天空產生肉眼可見的火球，所幸並沒有造成實質災難。 據外媒報道，科學家將撞擊前數天甚至數小時才發現的小行星稱為「迫在眉睫的撞擊器」（Earth's fourth detected asteroid strike）。而這顆小行星暫時命名為 C0WEPC5，已成為今年第4顆此類小行星。

根據亞利桑那州基特峰國家天文台的說法，這塊太空隕石於美國東部時間上午11點15分在西伯利亞東北部雅庫特（Yakutia）上空進入地球大氣層，該區的人目睹了一個巨大的火球，目前尚不清楚有多少小行星碎片降落在地球上。 據美國太空總署（NASA）稱，自2023年10月以來，就已有132顆已知小行星距離地球比月球更近。

官方指這小行星不構成威脅 而在C0WEPC5之外，另一顆名為 2020 XR 的小行星將於美國東部時間12月4日中午12點27分飛過地球。2020XR直徑要大得多，約為365.7公尺，與紐約帝國大廈的高度大致相同，但將以137萬英里的保險距離掠過地球。 雖然這顆巨大的小行星不太可能產生任何影響，而且官方也不認為它構成威脅，但 NASA 將距離地球460萬英里以內的任何物體都指定為「潛在危險」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章