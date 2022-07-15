小象被困排水渠象媽媽守護出意外　救援人員急施CPR(有片)

泰國國家公園(Khao Yai National Park)早前出現一幕感人事件。一隻小象不慎跌落一個排水渠裡，無法脫困，象媽媽卻救不出，於是守在渠口附近，不肯離開。當救援到來救出小象後，卻到象媽媽發生事故，要在場人員立即為牠進行心肺復甦，情景讓人憂心不已，更有網民指「差點哭了出來」。

事發於周三(13日)，當天正下著雨，一隻小象不慎跌落一個排水渠裡，由水渠太高，小象無法自行脫困，象媽媽在旁心急如焚，卻無計可施，只好守在渠口，國家公園人員發現後，立即聯同義工及帶同救援工具前來。由於象媽媽表現緊張，人員只好先為象媽媽打麻醉劑，象媽媽在藥力發作前為保護小象伏於渠口，也剛好讓小象有時間吃奶以補充體力。

小象不見媽媽 心急如焚緊張嚎叫 就在人員剛用起重機將象媽媽移到一旁，卻發現象媽媽身體出了狀況，2名義工立刻跪坐到母象身上，用全身體重為牠進行心肺復甦，情況非常危急。與此同時，由於小象看不見媽媽，緊張地嚎叫，人員只好加緊以挖泥車為小象開出通道走回地面，小象剛逃出生天，立刻跑到媽媽身旁緊緊依偎。幸好，在義工們的努力下，象媽媽悠悠轉醒，稍為回過神來，就徐徐帶著小象返回森林，救援人員目送母子離去，激動落淚。相關影片在網上流傳，不少網民表示「感謝，差點哭出來」，亦有人認為場面很感人，並讚揚義工的努力。