小象走失4日　好不容易與媽媽重逢猛撒嬌融化人心(有片)

印度「泰米爾納德林業部門」(Tamil Nadu Forest Department)最近在社交平台分享了一段窩心影片，原來當地國家公園內有隻小象BB走失了4日，在部門職員協力幫助下，終於讓牠和媽媽團圓，小象與媽媽重逢時後馬上狂蹭，超嗲模樣融化不少網民。

林業部門於X上傳的影片中可以看到，小象鑽進媽媽懷中，不斷抬頭嗅聞磨蹭媽媽，十分嬌嗲親暱。林業部門表示，早前護林員在叢林中發現無助的小象獨自徘徊，因此將牠收容照顧，不只給小象洗了舒服的澡，還用泥土擦拭以中和人類氣味。最後，透過無人機搜尋，成功找到小象的媽媽，再將小象送返附近，讓母子得以團圓。