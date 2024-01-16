小象走失4日　好不容易與媽媽重逢猛撒嬌融化人心(有片)

印度「泰米爾納德林業部門」(Tamil Nadu Forest Department)最近在社交平台分享了一段窩心影片，原來當地國家公園內有隻小象BB走失了4日，在部門職員協力幫助下，終於讓牠和媽媽團圓，小象與媽媽重逢時後馬上狂蹭，超嗲模樣融化不少網民。
林業部門於X上傳的影片中可以看到，小象鑽進媽媽懷中，不斷抬頭嗅聞磨蹭媽媽，十分嬌嗲親暱。林業部門表示，早前護林員在叢林中發現無助的小象獨自徘徊，因此將牠收容照顧，不只給小象洗了舒服的澡，還用泥土擦拭以中和人類氣味。最後，透過無人機搜尋，成功找到小象的媽媽，再將小象送返附近，讓母子得以團圓。
網民：好感動 想念媽媽
影片被分享後，累積逾3萬次觀看次數，大批網民留言直呼「真的很有靈性呀」、「我的心融化了」、「希望人類能理解大象的情感連結，別再傷害他們」、「能看見這段影片我覺得好榮幸」、「好感動，想念媽媽」、「好珍貴的一幕」、「小象應該是急壞了」、「嗚嗚嗚好感動。」
Here is the footage of the mother elephant and the calf which was recently reunited by the efforts of the Anamalai Tiger Reserve Team led by Range officer Manikandan & his team under the guidance of Field Director Ramasubramaniam IFS & DD Bhargav Teja IFS pic.twitter.com/ljgaDdo7pr— Tamil Nadu Forest Department (@tnforestdept) January 4, 2024