小貓搗亂政府會議？　網民一看國旗：難怪無被趕走(有片)

如果在政府會議上突然出現一隻小動物，不但站到發言人的肩膀上，更靠近其頸邊磨蹭，或者會有人認為會影響會議的嚴肅及莊嚴性，不過，當這個情況發生在這個國家，相信人們普遍都認為合理。

網上流傳的影片顯示，一名男子正在一個正式場合上發表意見，但會發現一隻小貓竟然在桌上，一下子鑽到他的臂彎裡，一下子又想要往他臉上親親，甚至直接爬到他的肩膀上靠近其項頸邊磨蹭。現場不但沒有保安員上前將小貓帶走，男子的臉上更露出疼愛的笑容，絲毫不介意小貓在他開會時搗亂，更與牠親親臉兒，場面好不溫馨。