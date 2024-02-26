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國際
2024-02-26 15:52:00

小貓搗亂政府會議？　網民一看國旗：難怪無被趕走(有片)

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小貓搗亂政府會議？網民一看國旗：難怪無被趕走。(X)

小貓搗亂政府會議？網民一看國旗：難怪無被趕走。(X)

如果在政府會議上突然出現一隻小動物，不但站到發言人的肩膀上，更靠近其頸邊磨蹭，或者會有人認為會影響會議的嚴肅及莊嚴性，不過，當這個情況發生在這個國家，相信人們普遍都認為合理。

網上流傳的影片顯示，一名男子正在一個正式場合上發表意見，但會發現一隻小貓竟然在桌上，一下子鑽到他的臂彎裡，一下子又想要往他臉上親親，甚至直接爬到他的肩膀上靠近其項頸邊磨蹭。現場不但沒有保安員上前將小貓帶走，男子的臉上更露出疼愛的笑容，絲毫不介意小貓在他開會時搗亂，更與牠親親臉兒，場面好不溫馨。

小貓一下子鑽到他的臂彎裡，一下子又想要往他臉上親親，甚至直接爬到他的肩膀上靠近其項頸邊磨蹭。(X) 小貓一下子鑽到他的臂彎裡，一下子又想要往他臉上親親，甚至直接爬到他的肩膀上靠近其項頸邊磨蹭。(X) 男子更與牠親親臉兒，場面好不溫馨。(X) 小貓一下子鑽到他的臂彎裡，一下子又想要往他臉上親親，甚至直接爬到他的肩膀上靠近其項頸邊磨蹭。(X) 小貓一下子鑽到他的臂彎裡，一下子又想要往他臉上親親，甚至直接爬到他的肩膀上靠近其項頸邊磨蹭。(X)

網民：貓貓統治世界

仔細看一看，可見開會場所掛著一面國旗，不少網民們都認出這原來是出名的「愛貓之國」土耳其，紛紛留言回應：「貓：接下來我簡單喵兩句」、「小貓咪的發言永遠正確」、「這位是與會貓員」、「貓貓們下輩子都投胎去土耳其吧」、「貓貓統治世界」亦有人表示，小貓在這場國家的會議裡活蹦亂跳，並不令人意外。

綜合報道，原來會議當日為17日「歐洲貓日」，當日土耳其城市Beykoz市市長Murat Aydin正在會上討論為貓咪舉辦節日，他的愛寵Bella亦於會上「與會」。經過這次會議後，Murat Aydin更開玩笑說：「牠是第一次也是最後一次參加協調會議」

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