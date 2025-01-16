小野寺舞於棒球場拍AV惹眾怒　遭球迷怒罵親回：身心俱疲

日本人氣AV女優小野寺舞最近推出新作品，被眼尖網友發現疑似是在西武獅棒球場「西武巨蛋」拍攝，讓許多球迷怒罵；對此，她也親身回應事件。

球迷：不該在神聖的球場內拍攝成人片

小野寺舞的新作品於11日上架，據悉，劇情講述她與好友到棒球場觀看比賽，卻意外遭遇噁心大叔的騷擾；而該影片上架後，網友發現她疑似在2024年8月底西武獅主場「西武巨蛋」的賽事中拍攝，引發部分球迷不滿，直指她不該在神聖的球場內拍攝成人片。

對此，小野寺舞於12日在X發文，坦言面對巨大的壓力感到身心俱疲，不過，她也強調不會再在意別人對她的看法，直言：「 我喜歡成人影片工作和棒球，我也不在乎你們對此有何看法！」，也對於支持她的粉絲充滿感謝，表示：「感謝所有購買我的作品的人，祝大家假期愉快！」