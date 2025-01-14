小鎮獲贈逾8000萬遺產　捐贈者生平從未到訪僅有一遺願

法國北部諾曼第地區一個人口僅有1,773人的偏遠小鎮，早前突然收獲一份捐贈的遺產，價值估計超過1,000萬歐元(約8,145萬港元)，捐贈者從未到訪當地，與小鎮的聯繫僅得名字。

綜合報道，法國小鎮Thiberville的市長Guy Paris表示，2024年底收到通知，小鎮獲贈一份價值預計破千萬歐元的遺產。捐贈者名為Roger Thiberville，為首都巴黎居民，生平未曾到訪小鎮，聯繫僅得其姓氏與小鎮名字相同。Roger為葡萄園家族後人，由父母承繼在巴黎的房屋後，便在當地擔任氣象學家，在巴黎東南部15區有4個單位，無繼承人的Roger於2024年8月離世後，遺產按遺囑捐贈與他同名的這座小鎮，惟一遺願就是將骨友灰安置在當地墓園的紀念碑，但小鎮暫時亦未有Roger的照片。