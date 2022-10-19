少女一個苦衷須戴假睫毛返學 老師夾硬剪爛 家長鬧爆：落剪好近眼皮

芮妮(右)戴假睫毛上學，被老師強行剪爛，母親坎托(左)憤而向校方投訴。(互聯網)

英國一名15歲少女因為天生睫毛稀疏，所以戴假睫毛上學，結果被老師亂剪假睫毛，令少女同學嘲笑，母親得知後震怒，斥校方此舉對女兒造成傷害。

英國《太陽報》，芮妮(Rhenne)就讀於倫敦哈里斯學院貝肯漢分校(Harris Academy Beckenham)，因為天生睫毛稀疏，注重外表的她便戴上較短的假睫毛，讓眼睛看來自然一些，但因假睫毛末端微微捲起，仍被老師發現。

母親坎托(Martina Cantor)不滿老師並沒要求芮妮卸妝，也沒通知家長，就強行用剪刀剪爛芮妮的假睫毛，「剪掉中間一大片，還離她的眼皮非常近」。芮妮事後戴著被剪爛的假睫毛上課，被同學嘲笑，問她「你的睫毛發生甚麼事」，她感到尷尬，自尊心受損。