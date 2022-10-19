少女一個苦衷須戴假睫毛返學 老師夾硬剪爛 家長鬧爆：落剪好近眼皮

英國一名15歲少女因為天生睫毛稀疏，所以戴假睫毛上學，結果被老師亂剪假睫毛，令少女同學嘲笑，母親得知後震怒，斥校方此舉對女兒造成傷害。
英國《太陽報》，芮妮(Rhenne)就讀於倫敦哈里斯學院貝肯漢分校(Harris Academy Beckenham)，因為天生睫毛稀疏，注重外表的她便戴上較短的假睫毛，讓眼睛看來自然一些，但因假睫毛末端微微捲起，仍被老師發現。
母親坎托(Martina Cantor)不滿老師並沒要求芮妮卸妝，也沒通知家長，就強行用剪刀剪爛芮妮的假睫毛，「剪掉中間一大片，還離她的眼皮非常近」。芮妮事後戴著被剪爛的假睫毛上課，被同學嘲笑，問她「你的睫毛發生甚麼事」，她感到尷尬，自尊心受損。
校方道歉 稱老師做法不能接受
坎托指出，其他女學生戴假睫毛上學並沒被針對，她翻查校規，也沒發現有條文說明禁止學生戴假睫毛上學。她到學校投訴，要求校長和老師等人交代，校方當場道歉，指老師做法不能接受。
發言人事後回應指，學校有規定學生不能化妝或戴假睫毛，這是為了避免讓學生感到不必要的同儕壓力，所有學生都一視同仁，「在這個案中，涉事教職員協助學生除去一對假睫毛，他們儘管是出於好意，校方仍對涉及的家庭致歉」。