少女姊妹花倒斃寓所一個月 揭相依為命悲慘身世 網民傷感︰死了也沒人懷念

澳洲悉尼發生令人惋惜不已的命案，一對來自沙特阿拉伯的姊妹花，被發現倒斃在寓所內，已死了一個月，死因未明。據報兩姊妹5年前在沒有家人陪同下，逃離沙特前往澳洲尋求庇護，有街坊大讚她們平日非常友善，也從未見其愁眉苦臉。但據報二人生前欠租，而今年有警員上門查看狀況時，二人表現膽怯，相擁瑟縮於牆角。

姊妹花Asra Abdullah Alsehli(24歲)及Amaal Abdullah Alsehli(23歲)，於上月7日被發現倒斃在悉尼西南部坎特伯雷市(Canterbury)寓所內。警方周三表示相信二人早於5月死亡，倒斃在各自的床上，屋內沒有被強行入侵的痕跡，警方呼籲民眾提供有關二人出事前動向等線索。

兩姊姊倒斃寓所內 生前欠租

據報兩姊妹於19及18歲時，一起前往澳洲尋求庇護，之後沒有再跟沙特親友聯絡。其中姊姊Asra曾於抵埗後一年，向法庭對一名28歲男子申請暴力禁制令(AVO)，至2019年翌年撤銷。暫時未知姊妹在澳洲有沒有工作，但二人有註冊商業登記，今年5月12日，姊妹因欠租被寓所業主民事入稟。警員等相關人員於6月7日上門查看姊妹的狀況，並準備發出遷出令時，揭發命案。

有報道指，今年較早時，警方已兩求派員上門跟進姊妹狀況，在其中一次行動，姊妹表現「膽怯」，起初拒絕開門，後來讓警員入內，但怕得相擁在牆角。

有附近商店職員指，疫情前常見姊妹光顧，「其中一位常來買凍咖啡，有時則買能量飲品。有時一天會來兩、三次」，「我常見她們一起走在街上，當我知道她們發生的事(死亡)，感到非常震驚及疑惑」。職員形容，二人沉靜，只會回答問題，不會主動攀談，但「非常友善」，「每次她入店，我跟她說話她都會微笑，從未見她表現不開心」。姊妹有時亦會在晚上為其寶馬座駕入油。

沙特女性為逃離男性監護人法例 尋求庇護

據稱近年共有約80名沙特女性在澳洲尋求庇護，不少為了逃離沙特的《男性監護人法例》(male guardianship law)，不想再受丈夫、父親、兄弟甚至兒子的掌控。但當地傳媒暫未知上述兩姊妹尋求庇護原因。網民對二人死亡感到傷感，「她們眼中滿是哀愁，RIP」、「非常難過……兩位年輕女士，本來還有漫長生命，(死了)也沒人懷念」。