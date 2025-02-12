少女婚禮台上獻舞突然倒地身亡　嚇壞逾百賓客(有片)

印度中央邦維迪沙地區一場婚禮中，一名23歲女子上台表演跳舞，詎料跳到一半時突然停止動作，接著倒在地上，嚇壞在場逾200名賓客。台下雖然有人是醫生，惟女子已無呼吸心跳，送院後被證實不治。
綜合報道，現年23歲的Parineeta Jain是印多爾市的居民，她日前專程到維迪沙區參加表妹的婚禮，詎料卻在跳舞時，心臟驟停身亡。網上流傳的影片顯示，Jain在婚禮中的「haldi」儀式上表演跳舞，詎料跳到一半，突然停止動作，雙手垂下，接著身體僵直地向前方倒下，現場賓客都被嚇驚。
死者弟弟同樣死於心臟病發
雖然現場的親屬中有人是醫生，並立刻上前為Jain進行心肺復甦術，但她已完全沒有呼吸、反應。Jain隨即被緊急送往附近的一間私人醫院，但醫生經搶救後宣布她已死亡。報道指，Jain是一名工商管理碩士畢業生，平時與父母一同住在印多爾市。令人關注的是，Jain的一個弟弟在12歲時，同樣死於心臟病發。
#VIDEO A wedding celebration in #Vidisha, Madhya Pradesh, took a heartbreaking turn when 23-year-old #ParineetaJain collapsed while dancing at her cousin’s sangeet ceremony. The #Indore resident was rushed to the hospital but was declared dead, with a suspected heart attack as… pic.twitter.com/UzwjtaJlCM— Ejansi News (@ejansinews) February 9, 2025